◆大学ラグビー定期戦 京大３１ー３１立命大（２１日・ＢＫＣグリーンフィールド）

京大が土壇場で追いつき、昨年まで続いていた連敗を１８で止めた。後半４５分のラストプレーで、Ｕ２３日本代表のＳＯ大鶴誠（じょう）主将（４年）が同点ＰＧを成功。医学部に在籍し、「医師とラグビー日本代表を目指す」と語る文武両道ラガーマンは、一時は勝ち越しとなるトライや出足鋭いタックルを何度も決めるなど攻守に躍動。秋に開幕する関西リーグ戦での１部昇格へ手応えをつかんだ。

３点ビハインドの後半４５分。京大・大鶴誠は相手の反則で得たボールを手にするとゴールを指さし、約４０メートルのＰＧを決めた。直後にノーサイドのホイッスル。「歴史の１ページを刻めてよかった」。“伝統の一戦”の連敗を１８で止め、笑顔で汗をぬぐった。

攻守で主役だった。守備では序盤から鋭いタックルを連発して相手の勢いを鈍らせ、攻撃では１４―１４の後半６分に得意のステップで次々とタックルをかわして勝ち越しトライ。キックは５本すべて成功させ、ＷＴＢで出場した同じ医学部の兄・大鶴健（６年）とつないだパスも得点につながった。「キャプテンとして、１０番（ＳＯ）として、練習の成果を出せた」とドロー決着にも充実感をにじませた。

今年１月に２３歳以下対象の育成プロジェクト「ジャパン・タレント・スコッド」（ＪＴＳ）に選出。その後の選考を生き残り、４月半ばまでＵ２３日本代表として活動した。医学部生として授業に出られない時期が長かったが、文武両道をハイレベルで体現してきた男は「いなかった時の試験はクリアできている」とサラリ。春シーズン最終戦は万全の状態で臨んでいた。

日本代表のエディー・ジョーンズヘッドコーチ（６６）が掲げる「超速ラグビー」にちなみ、今季の京大のスローガンは「爆速ラグビー」。秋に開幕する関西学生リーグでの１部昇格を目標に、すでに猛練習に励んでいる。代表での経験や学びをチームに落とし込んでいるという司令塔は「８０分間フルで出場できる選手が増えてきた」と、すでに仲間のフィジカル向上を感じ取っている。

主力不在とはいえ、関西１部の立命大にスクラムや個々の接点で優勢になる局面は少なくなかった。「僕個人が成長することが一番貢献することになるし、自分の未来も開ける」。飽くなき向上心で、秀才軍団を引っ張っていく。（吉村 達）

◆京大と立命大のラグビー定期戦 １９３１年に第１回が行われ、今年で９４戦目。通算成績は立命大の５０勝４１敗３分け。昨年まで立命大が１８連勝していた。

◆大鶴 誠（おおつる・じょう）２００４年６月５日、兵庫・西宮市出身。２２歳。３歳でラグビーを始め、灘中時代にはクラブチームで全国大会出場。灘高を経て現役で京大医学部に合格。１月に今年度のＪＴＳに一般公募枠で選出され、Ｕ２３日本代表の一員として４月の豪州遠征に参加した。ポジションは主にＳＯとＦＢ。憧れの選手はマーカス・スミス（イングランド代表ＳＯ）。家族は両親と兄、妹。１７５センチ、８４キロ。