◆報知新聞社後援 第３３回大学野球関西オールスター５リーグ対抗戦 ▽準決勝 関西六大学１１―３阪神大学（１９日・わかさスタジアム京都）

関西の大学５リーグの選抜チームによる対抗戦は、関西六大学が決勝進出を決めた。３回に「１番・三塁」の大商大・権田結輝（２年＝大垣日大）の先制打から一挙８点を奪い、阪神大学を圧倒。２２日に２年ぶりの優勝をかけ、近畿学生と対戦する。敗者復活１回戦は関西学生が京滋大学を破り、３位決定戦に進んだ。優勝した連盟には今秋の関西地区大学選手権で、１勝すれば明治神宮大会（１１月１７〜２２日）の出場が決まるスーパーシードが与えられる。

春のリーグ王者に引っ張られ、関西六大学が一気に勝負を決めた。３回１死一、二塁で権田が右翼線へ先制二塁打。「商大らしい攻撃がオールスターでも発揮できた」と、志良堂朔（３年＝市尼崎）と赤埴克樹（３年＝天理）に続く大商大ナインの３連打で勢いをつけた。着火した打線は天理大のプロ注目右腕・的場吏玖（りく、４年＝大阪電通大高）を３回の途中でＫＯ。打者１３人、７安打の猛攻で一挙８点を奪った。

大学選手権８強のメンバーは選抜チームでも核だ。権田は「全国を経験し、精神的に成長できた。オールスターでも余裕がある」と貫禄十分。その大舞台では、８日の九産大との１回戦（神宮）で２ランを含む３打点と躍動した。第１打席で犠打失敗、第２打席も三振というスタートから７回に逆転弾。「監督さんから『失敗を恐れず、後悔のないように振ってこい』と声をかけられ、切り替える力がついた」。身につけた自信を、さっそく結果で示した。

２年で強豪の主力を担い、目標はプロ。「（他大学の）先輩にも声をかけてもらって、いい刺激。これも成長につながる。チームの雰囲気もいいし、決勝につながるいい試合だった」。２２日の頂上決戦も「関六」の覇者が主役を奪う。（安藤 理）

《関西学生》 同大・辻井心（４年＝京都国際）が豪快なアーチをかけた。６回１死から左越えソロ。大学選手権で優勝した関大との共闘を「自分たちもできるという気持ちにさせてくれた」と力に変えた。春のリーグ戦は打率１割５分４厘と苦しんだが、タイミングの取り方などを改善。「（秋への）きっかけになる」と実感した。２１年夏の甲子園４強メンバー。高校時代から慣れ親しむ球場での初アーチにもなった。