「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」（台湾・台中、７月１１〜１５日）のメンバーを選出する侍ジャパン大学日本代表選考合宿が２１日、神奈川・平塚市内で行われ、立命大・西野啓也捕手（４年＝高知）が猛アピールした。

６イニングと８イニングで行われた変則の紅白戦。第１打席でドラフト１位候補右腕の青学大・鈴木泰成（４年＝東海大菅生）から中前安打を放つと、３打席連続安打。最後の打席は粘って四球を選び４打席連続出塁だ。

今春のリーグ戦で首位打者に輝いた男は、伸ばしていた襟足を１５センチばっさりカットしてリフレッシュ。「調子いい状態が続いている」と笑顔をみせた。

守備でも二盗を試みた５０メートル走５秒６９の俊足、明大・岡田啓吾（４年＝前橋育英高）を刺す鬼肩を披露。一方で、一塁走者でライナーで飛び出し、けん制で誘い出されるなど２度のミスも。鈴木英之監督（５９＝関西国際大）は「３安打だけど、走塁ミスが２つなければ…。“オチ”をつくってもったいないなと…。喜びと落胆がありました」と苦笑い。西野も「積極性が裏目に出ました」と反省。それでも代表入りに向け「選ばれたいという気持ちはあるので、できることをしっかりやりたい」と前を向いた。（高柳 義人）

〇…近大・宮原廉（４年＝崇徳）が第１試合で先発し、２回無失点。内野安打１本に抑えた。青学大・鈴木との投げ合いに「世代ＮＯ１ピッチャーなので負けないように」と自己最速に１キロと迫る１５３キロをマーク。合宿に向け縦の変化球を磨き「最後にカーブで三振を取れたのは良かった」と手応え。視察した日本ハム・山田スカウト顧問は「球速は魅力です。腕が後ろに入って遅れて出てくるので打者はタイミングが取りづらい」と評価した。