２１日の東京４Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル）は１番人気のタクティシアン（牡、美浦・森一厩舎）が、好位から非凡な瞬発力を発揮して快勝。新種牡馬の父サリオスは、２０日の函館で勝利を収めたイモージェンに続いて２日連続で産駒がデビュー勝ちを決めた。

２０１９年朝日杯ＦＳを無傷３連勝で制した父の長所を継承している。スタートを決めると好位３番手へ。３ハロン通過が３９秒２のスローペースでも折り合いを欠く様子もない。直線は鞍上の軽いアクションにスッと反応して、余力十分に１馬身差をつけてフィニッシュ。完成度とセンスの良さを見せた。「スタートが速かったし、スローでも乗りやすく、直線はいい加速。サリオス産駒なので重い馬場でも速い脚を使ってくれた」。このレースと同様に、稍重の２０年毎日王冠で父を勝利に導いたルメールは高評価した。

管理するのは助手としてサリオスを担当した森一調教師。「調教で感じた通りの走りでした。父と同じくスピードと瞬発力があるところが長所。昨日も産駒が勝っていましたし、これからも勝ってほしいですね」。ともに父の背中を知る鞍上とのコンビでの勝利を喜んだ。（浅子 祐貴）