

「GREEN JUKEBOX 光篇」CM場面カット

Mrs. GREEN APPLE大森元貴と福本莉子が出演する「淡麗グリーンラベル」の新TVCM「GREEN JUKEBOX 光篇」が、6月22日より全国で放映される。

【動画】ミセス大森元貴＆福本莉子が出演「GREEN JUKEBOX 光篇」CM本編＆メイキング映像

キリンビール株式会社は、2年ぶりにリニューアルした発泡酒「淡麗グリーンラベル」の新TVCM「GREEN JUKEBOX 光篇」を、6月22日より全国で放映。「淡麗グリーンラベル」は中味・パッケージともにリニューアルし、爽やかなおいしさはそのままに、満足感のある味わいに進化した。

「GREEN JUKEBOX」シリーズは、「淡麗グリーンラベル」の爽やかなおいしさを、壮大な世界観と楽曲で表現したTVCM。シリーズ第16作目となる「GREEN JUKEBOX 光篇」は2023年からバンドとして史上初のレコード大賞3連覇という快挙を達成されたMrs. GREEN APPLEのボーカル・ギター大森元貴と「淡麗グリーンラベル」のCM初出演となる福本莉子が登場する。

今回CM初共演となる大森と福本が「淡麗グリーンラベル」とともに過ごす”いいオフ、いい自分♪”というメッセージをお届け。新TVCM「GREEN JUKEBOX 光篇」（15秒・30秒・60秒）に加え、公式YouTubeではメイキング動画も公開し、ここだけでしか見られない二人の様子が楽しめる。

大きな木の下で、不思議なJUKEBOXを見つけ「光」ボタンに触れる福本からCMがスタート。レコードがセットされると、大森がニュージーランドの緑に包まれた丘の上で、「点描の唄」を弾き語る。その歌声に心癒された福本が、どこまでも広がる海を眺めながら、リニューアルした「淡麗グリーンラベル」を飲み、心地よいひとときを過ごす姿が描かれたTVCMとなっている。本TVCMで初公開される「点描の唄」アコースティックver.について、大森は、「バラード曲である原曲にグリーンラベルの持つ『爽やかさ』を加え、ニュージーランドの壮大な自然を表現するようアレンジした」とコメント。

■大森元貴＆福本莉子

撮影後インタビュー ※一部抜粋――CM撮影のご感想を教えてください。

福本

ニュージーランドにこんな場所があるんだと思いました。素敵ですよね。本当に聖域みたいな場所で、心も洗われるような景色も見て癒され、大森さんのギターを聞きながらビールを飲むというすごく贅沢な時間でした。

大森

なかなかこういうロケーションで、歌を歌うことだったりとかギターを弾くことってないので気持ちよくなりながら撮影させていただきました。福本さんもすごく、気さくな方なので合間はね、お話をしながら過ごしましたね。眩しいっておっしゃってたので、コツをちょっとこう（伝えました）。

福本

日差しにすごく弱くて、目を頑張って開けてるつもりなんですけど開かなくて。でも大森さんは開いてたんですよ、だからコツありますかって聞いたら

大森

ないよ。光なんてって（言いました）

福本

ほかにもまぶしくなんかないよって（言われました）（笑）

大森

身体がそう思っちゃっているだけだからっていう（笑）――CMでは「点描の唄」をアレンジしていただきましたが、アレンジで意識したことを教えてください。

大森

点描の唄が、僕の認識で言うとバラードだったので、爽やかに歌ってほしいていうお題をいただきまして、どうやって爽やかにしようかなっていうところからまず始まりました。ちょっとこうギター1本ではあるんだけど、歌声が朗らかにというか、 原曲の点描にはないちょっとした爽やかさみたいなものを意識したつもりですね。3年目なので「グリーンラベル」ぽさとか、素敵なロケーションだったりとかで歌ったらどういう風になるのかなっていうのを想像できる余地みたいなものがだんだんできてきまして、かなりそれが反映された点描の唄になってると思いますね。――今回CMコピーが「いいオフ、いい自分」ですがお二人が思うこんな「いいオフ」を教えてください。

大森

やっぱりリフレッシュというか、景色を見たりするっていうのはいいですよね。緑に触れるとか自然に触れるっていうのは心も洗われるなと。せわしない都会からちょっと離れてっていうのは、僕にとっては今回のCM撮影もお仕事させてもらってますけど、どっかリフレッシュも兼ねたというかそんな感じですね。

福本

私は仲のいい友達と会って話すことですかね。普段なかなか会えないので。大阪出身なので、そういう子がたまに東京に来てくれたりすると東京で会ってっていうのが1番リフレッシュかもしれないですね。話すことが好きなので。

大森

素敵ですね。ずっと寝て過ごしちゃうともったいない気持ちがありますね。ダメとかではなくそれもいいんですけどね。

福本

オフだからやりたいことを詰め込んで、逆に疲れちゃうことが多々ありますね。もちろんダラダラする日もあるんですけど、予定を詰め込んじゃうアクティブな日。（もあります）――暑い夏の日でもまったり過ごす方法を教えてください。

大森さ

僕が聞きたいぐらいですけどね（笑）暑いのはあまり得意じゃないので、夏は好きなんですけどね。なんだろうな。涼しげな空間で、日が照っている外を窓越しに眺めるみたいなのはまったりですね。ただ、職業柄、毎年夏はスタジアムのライブがあるので、（まったりというより）アクティブな印象（が強い）ですね。僕はやっぱライブ終わりとかメンバーとそうですけど、ちょうどグリーンラベルも（前述の夏のスタジアムライブの）楽屋にライブ終わりは常備されてるので、ありがたいことに。（まったりではないですが）なんかそういうのはすぐ思いつきます。

福本

まったり川に行くとか。川って森の中にあるから木陰じゃないですか。川の音とか、やっぱ自然を見ながら、ちょっと涼しい場所に行ってみたいです。避暑地とかに行ってみるといいんじゃないでしょうか。――CM撮影のご感想を教えてください。

大森

すごい晴れやかでね、すごく開けたすごく素敵なCMになってますよね。

福本

そうですね。光がテーマになってるので、このニュージーランドの本当に素敵な天気に恵まれたこの場所の魅力もそうですし、今回アレンジされた点描の唄もとても素敵なので。

大森

ぜひ皆さんも爽やかな気持ちでいいオフを過ごしていただきたいなと思います。「グリーンラベル」とともに。