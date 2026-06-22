東北４県にまたがる太平洋沿岸部の長距離自然歩道「みちのく潮風トレイル」を活用したウォーキングイベント「みちのく潮風トレイルウォークｉｎ相馬ｗｉｔｈポケモンローカルＡｃｔｓ」（環境省など主催、報知新聞社・読売新聞社など後援）が２１日、福島県相馬市で開かれた。

雨天の影響で約１０キロの長距離コースが中止となったが、東北や関東などから２７３人が約６キロの短距離コースに参加。同市民会館を出発し、東日本大震災からの復興が進む街を目にしながら、トレイルの南の玄関口にあたる松川浦環境公園までを歩いた。

さいたま市大宮区の自営業・佐藤善鎌（よしかね）さん（３７）は「震災の爪痕を感じず、元からあった風景のように見えた」と話した。

◆次回は ７月５日午前１０時に青森・蕪島海浜公園（長距離）、葦毛崎展望台（短距離）をスタートし、種差海岸インフォメーションセンターまでの短距離コース（５キロ）と長距離コース（８キロ）。約６００人の定員に達したため申し込みは終了。完歩特典は〈１〉ポケモンオリジナル完歩証〈２〉ピカチュウとのグリーティング（ポケモンとの記念撮影は事前申し込み制の抽選）。青森県出身のタレント・王林もゲスト参加する。