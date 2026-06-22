日本人メジャーリーガーの活躍によって野球界のボーダーレス化はさらに進み、アマ球界においても進路選択で米国の高校、大学を目指す選手も増えている。選手育成において、日米にはどんな違いがあるのか。米オレゴン州で野球に取り組む２人の高校生の父として、日米でともに少年野球のコーチをした経験を持つ佐々木知法さんに、現場のリアルを聞いた。前後編の後編です。（編集委員・加藤弘士）

■「補欠」という概念がない

−引き続き、育成期の日米野球事情について聞かせてください。前編では米国の「マルチスポーツ」、「怒らないコーチング」について教えていただきました。

佐々木（以下、佐） それに付け加えると、米国の少年野球には「補欠」という概念がないんです。

−日本の場合、特に高校野球ですが、最上級生まで必死に頑張りながら、ベンチ入りメンバー２０人に入れなかった選手の気持ちを想像するのは、つらいものです。それでもスタンドで必死にチームを応援する姿には、胸を打たれます。

佐 米国ではどの世代のチームに行っても、クラブチームに行っても、トラベルチームに行っても、学年で分かれ、その学年でさらにレベルごとに分かれます。メジャーリーグ、マイナーリーグで分かれ、トライアウトで振り分けられるんです。なので、１つのチームには１２、３人しか存在しないんです。だから試合には全員が出られるんです。

−スキルに応じた活躍の場が設けられるんですね。

佐 トライアウトで希望するレベルのチームに入れなかったら、その下のチームに入る。その子はそのチームで１シーズンを過ごすことになります。高校生になるまでは、ほぼそういう環境です。私の地域では春リーグと秋リーグ、３、４か月のシーズンごとにチームが変わります。例えばあるチームに所属して、３か月やった。自分はショートをやりたいのに、ショートの上手い子がいたから、守れなかった。じゃあ、レベルを１つ下げて、隣の街のチームに行ってみようか、そこだと正ショートになれるんじゃないか。次はそのトライアウトを受けに行ってみよう、みたいなことも往々にしてあります。このチームは弱くて勝てない。俺はもっとガンガンやりたいのに勝てないから、強いチームに行きたいよ。じゃあトライアウトを受けるかって受けて、その子は３か月で抜けて次のチームに行くこともある。

−日本だと、チームの移籍はデリケートな部分もあったりします。

佐 こっちはみんな「おめでとう」なんです。自分が好きなところでできて、子供たちがハッピーであれば、それはもう一番素晴らしいことだとみんな思ってくれる。

−「補欠がない」っていうのは、スポーツにチャレンジする上で大きなことですよね。

佐 その通りで、長男のチームの１番打者はチームの首位打者なんですけど、彼は小４まで上から３番目のチームにいたんです。日本のシステムでプレーしていたら、補欠のままで、中学でやめていたかもしれません。でも今は体も大きくなって、周りに追いついて、３割を打てる打者に成長している。彼は大学でも野球をやるって言っています。

−その選手が、どこでグッと伸びるかは分からないですからね。

佐 好きでありさえすれば、その競技を続けることができます。日米の少年野球事情の違い、さらに付け加えると、投手は少年野球から投球数の管理がされています。

■「肩は消耗品」

−「ピッチスマート」ですね。成長期の投手の肩肘を守るための、投球数のガイドラインは、日本でも導入が進んでいます。

佐 日本の少年野球だと、投手が２枚、３枚いると、大会は勝ち抜けるんですよ。大会は１日１試合しかないから。こっちは週末の大会で、６試合、７試合するんで、少なくとも６、７人のピッチャーが必要なんです。１人の投手に過度な負担がないため、ケガの可能性は物理的に少なくなる。もう１つは、ピッチャー予備軍のすそ野が広くなるんです。

−いろんな選手がピッチャーにチャレンジできるわけですね。

佐 肩が強くても、コントロールが悪くてどうにもならないと思ってた選手が、高校になっていきなり伸びたりみたいなことも稀に見ますね。

−米国で球数が厳格に決まっているのは、成長期の選手の肩は酷使すべきではないという、揺るぎない価値観があるんですね。

佐 「肩は消耗品」です。少年野球だと８０球以上投げたら、投手のお父さんが「ノーモア、ノーモア」って言ってくる。勝ち負けよりも自分の息子の体のこと、未来の方が大事ですから。こっちは指導者より、親の方が強いんです。

−日本だと、なかなか親が指導者に意見を言いにくいかもしれません。

佐 こちらの背景は、親がお金を払っているからですよ。俺たちが選ぶのが自由だろ、っていうのが、こちらの親の発想です。嫌なら、違うところに行くからって。でもオールウェイズチャンピオンのチームは当然、コーチが絶大な権力を持っているというケースもあります。それでも９割のケースは、日本とは逆です。日本の場合は指導者が高校、大学へのリクルーティングの権利を有していて、なかなか親はモノを言えない実情がある。米国のリクルーティングも当然、コネクションもあります。でも、ほぼオンラインなんで。

■オンラインでデータをアップするだけ

−オンライン？ どういうことですか。

佐 特に大学の奨学金をもらいにいくためのリクルーティングですが、オンラインでデータをアップするだけなんで、自分でできるんですよ。それをネット上で大学のコーチが見る場所がいっぱいある。

−日本の高校生も米大学へ自分を売り込む際に、それをやると聞いています。動画を撮って、数値をサイトに登録して、あとはいい条件の奨学金が取れる大学を待つという。

佐 いろんなプラットフォームが何百とあります。子供たちが選ぶ側です。

−前回の記事では佐々木さんから「トラベルチーム」というお話がありました。日本では聞かない言葉ですが、詳しく教えていただけますか。

佐 例えば東京２３区内で少年野球をやっていると、まずは区大会があって、勝つと都大会があって、さらに勝つと全国大会につながっています。米国では、少年野球から高校野球で、全国大会は存在しません。一番大きくても州の大会で終わります。

−春夏の甲子園大会がビッグイベントと化した日本とは、違うんですね。

佐 極端に言えば、大学に入るまで州の外には出ないんです。それだと、めちゃくちゃ上手い選手、もしくはもっとやりたい選手は満足できない。そこで「トラベルチーム」に入るんです。私はオレゴン州に住んでいますが、オレゴン州以外のカリフォルニアやフロリダ、テキサスやアリゾナといった強い州にわざわざトラベルして、トーナメントに出る。もしくはプライベートで全国規模の大会を企画、運営しているオーガナイザーがいっぱいいて、「トラベルチーム」の対戦を企画するんです。各地のチャンピオンチーム同士を対決させて、さらに勝ったチームをテキサスに集めて対戦させるとか。チーム単位じゃなくても、いろんなエリアでリージョントライアウトをする。うちの次男はノースウェストの代表に選ばれたんですけども、そのプロスペクトだけを集めてテキサスで試合をさせるとかっていうこともよくあります。

−そういった試合は、大学関係者やＭＬＢ関係者も注目するんですか。

佐 長男のチームメートが、去年パドレスから１巡目でドラフトされましたが、実際にスピードガンを持ったスカウトが何人も視察に来ていました。さらに大会を運営する側は、その全てのゲームをビデオに撮っていて、データ化しています。それをストリーミングで流している。お金を払えば、自身のプレー動画のサマリーを作ってくれる業者が存在します。それが大学のコーチに送る資料になったりするんです。上を目指す選手にとっては、そこでの活躍がモチベーションになるし、選手たちはそこでのランキングを自身のＳＮＳに上げたりしています。

■休みの間に体が大きくなる

−育成期における日米の野球事情の違い、興味深いお話が聞けました。

佐 例えば猛暑の８月は、米国では野球どころか、どのスポーツもそんなに一生懸命、練習しないんですよ。ほぼ家族時間です。家族で旅行に行ったりする時間が絶対ある。そのタイミングで身長や体重が伸びるんですよ。それまでハードに練習してきた中で、休みの間に体が大きくなるって、子供たちも実感しています。成長には、休息も大切なんです。

−日米の野球界にはそれぞれ、いい点があります。日本野球を愛する我が身からすると、米国の先進的な部分も採り入れながら、子供たちや親御さんにもっと「選んでもらえる」野球界になってもらいたいと願います。指導者の方々にとっても、さらに教えやすい環境作りのヒントになればうれしいです。引き続き、米国のリアルを教えてください。ありがとうございました。

佐 ありがとうございました。

◆佐々木 知法（ささき・とものり）少年野球から大学まで日本の野球部に所属。大学３年時には準硬式全国大会優勝を経験。米大学院に留学中、Ｄ１スクールのベースボールコーチングを経験。現在、米オレゴン州ポートランドに在住。高校４年生と１年生の野球少年、６年生のチアリーダーの父。日米で少年野球のコーチをした経験から、両国における野球の大きな違いを痛感している。