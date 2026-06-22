日本人メジャーリーガーの活躍によって野球界のボーダーレス化はさらに進み、アマ球界においても進路選択で米国の高校、大学を目指す選手も増えている。選手育成において、日米にはどんな違いがあるのか。米オレゴン州で野球に取り組む２人の高校生の父として、日米でともに少年野球のコーチをした経験を持つ佐々木知法さんに、現場のリアルを聞いた。まずは前後編の前編です。（編集委員・加藤弘士）

■米国は「マルチスポーツ」

−現在ほど、日本において米国野球への関心が高まっている時代はないと言えます。佐々木麟太郎選手がスタンフォード大に進学して活躍するなど、アマ球界においても米国の高校、大学を選択肢に入れる選手が増えてきました。

佐々木（以下、佐） 長男は日本にいた幼稚園の頃から野球を始め、小４まで日本で軟式野球をやっていました。小４で米国に引っ越し、こちらのユースチームに入ったんです。こちらはレベルに応じて、様々なリーグがある。年々学びながら、彼は１２歳の時にクラブチームに入ります。これは後で説明しますけども、「トラベルチーム」に入って、オレゴン一帯の州にもトラベルして試合をしていくチームに所属し、今は最終学年の高校４年生です。その後は大学に進学します。

−オレゴンの地域のチームに入られて一番感じたこと、驚いたことは何でしたか。

佐 その前に次男の話をさせて下さい。次男は日本では野球ではなく、サッカーをしていました。小１で米国に移りますが、米国でもサッカーをすると言って、サッカーをしていたんです。でも米国では「マルチスポーツ」ができる。同時並行でサッカーをしながら野球をしたんです。今は野球にどっぷりつかっています。

−複数のスポーツへ同時に取り組む「マルチスポーツ」は、米国では普通の考え方なのですね。

佐 先ほどの質問に戻ると、驚いたことは２つあります。１つ目は、米国では１つのスポーツにコミットする必要がない。米国は地域によって気候が全然違うので、シーズンが異なるんですけども、オレゴンの場合だと野球は春のスポーツ。夏から秋にかけてはアメフトです。冬はバスケットボール。ほとんどの小学校、中学校の運動神経に優れた子供たちは、この３つのスポーツを回す感じです。ここにサッカーやアイスホッケーとか、地域によって盛んなスポーツが加わってきます。

−野球なら野球だけ、サッカーならサッカーだけ、という日本流とは違います。

佐 まず文化的に野球だけをやらない。その考えが文化に根付いてるのが米国です。もう１つ、驚いたのはコーチングの部分。日本では、長男はすごく強いチームにいたというのもあるんですけども、結構怒られます。僕らの時代から変わったと言えど、その文化はまだ残っています。次男はそれを見ていて、「野球をやりたくない」って言ってたんです。

■少年野球は楽しむことが第一

−指導者による怒号は、子供たちの野球離れ、野球が選ばれない理由の１つです。ひと昔前に比べたら、随分と減りましたが…。

佐 米国では、少年野球で怒ることは絶対にしないです。まず少年野球は楽しむことが第一。勝てればいいけども、まずは楽しむことが一番。指導もフォームを変えることは絶対にしないし、それぞれの個性を重要視するっていうのがこっちの考え方。マルチスポーツをするということと、コーチのベースとなる部分、この２つが大きな違いでした。

−マルチスポーツについて、日本の場合は「一意専心」、１つの競技に集中することが上達への近道のような考え方があります。価値観の違いでしょうか。

佐 それは文化だと思います。２つ理由があるとすれば、１つのスポーツだけをしていると、１つの箇所だけを痛めることになる。怪我のリスクが当然高くなるという考え方が米国には根付いています。もう１つは、完全に１つの競技だけをしてしまうと、他の可能性を潰してしまうというのがある。他の競技もさせたいし、その中で自分が「これだ！」と思った時点で選べばいい。親もそういう考え方を持っていると思います。

−１つに絞ることは成長過程を経て、その後でいいと。

佐 そういう文化があるので、コーチングも野球を楽しむことを最優先する。あまり強くやりすぎると、他のスポーツに逃げちゃうんで。

−これは難しいところですが、子供たちに厳しく怒る日本の野球指導者の方も、選手に上手くなって欲しいと願って指導している例も多いんです。現場で見ていると、子供たちへの愛情を感じることもあります。強豪チームにおいては、だからこそ上手くなっているという面も、当然ながらあると思います。

佐 だからこそ野球に限らず、どのスポーツも少年期は日本が強いんですよ。日本はずっとそのスポーツばかりやっているから、「ヨーイドン」で競争させると、世界大会で日本のチームが優勝する例は結構あります。

−それでも年齢を重ねるごとに、変わってくるのでしょうか。

佐 それは間違いないです。米国人と日本人ではフィジカルが違うんで。小さい時はスキルを磨く日本人の方が当然うまいんですけども、うちの息子たちも米国人のチームメートにどんどん体が抜かれてきました。長男は１８１センチあるんですが、それでもチームで２番目に小さい。スピードやパワーが追いつかなくなってきます。最初は、野球だけやっていた彼はすごくアドバンテージがあった。みんなが野球に絞り出した時から、追いつかれ、追い抜かれます。その違いは、大学やメジャーリーグに上がる頃には顕著になっていると思います。さらに日米の少年野球における大きな違いは、米国には「補欠」という概念がないんです。

−「補欠」がない！？ これは後編で詳しく聞いてみたいと思います。

◆佐々木 知法（ささき・とものり）少年野球から大学まで日本の野球部に所属。大学３年時には準硬式全国大会優勝を経験。米大学院に留学中、Ｄ１スクールのベースボールコーチングを経験。現在、米オレゴン州ポートランドに在住。高校４年生と１年生の野球少年、６年生のチアリーダーの父。日米で少年野球のコーチをした経験から、両国における野球の大きな違いを痛感している。