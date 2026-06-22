◇バスケット 全国高校総体道予選 男子 白樺学園５６−５０駒大苫小牧（２１日・函館サーモン・まるなまアリーナ）

男子２、女子１の代表が決まった。女子決勝は日本航空北海道が、札幌山の手に７４―７２で競り勝ち、３年連続３度目の栄冠を手にした。全国準Ｖの昨年からメンバーが一新。一からのスタートとなった昨年１１月の対戦では４０点以上の差をつけられて敗れた相手に、鍛え上げた走力と守備力を生かし、雪辱を果たした。男子は白樺学園が４年ぶり４度目の頂点に立った。準優勝の駒大苫小牧を合わせた３校が、７月２８日に大阪で始まる全国舞台に臨む。

選手とＯＢが一体となり、白樺学園が４年ぶりの王座に返り咲いた。２勝同士で迎えた駒大苫小牧戦は、前半３１―４０とリードされながら５６―５０の逆転勝利。ＳＧ鈴木徹太主将（３年）は「チーム全員でＤＦ（守備）をしたことが勝ちにつながった」と一丸となって手にしたＶに、表情を緩めた。

ベンチにはＯＢで在学中はＵ―１８日本代表でも活躍した山田哲汰氏（日大４年）が、アシスタントコーチとして座っていた。８日から教育実習で母校に来て、部の指導にもあたってきた。「アドバイスできるところはしてきた」と経験を注入した後輩たちが、自身の高３以来の優勝。「留学生も入り、そこに伝統の速いバスケを継続できれば全国でも戦える」と当時の１６強を超える躍進を期待した。

山田氏に憧れ、東京から進学を決めた鈴木は「山田哲汰さんが練習を見てくれたことが勝利につながった」と声を大にした。２６日まで帯同する尊敬する先輩の存在も味方に、白樺学園が更に地力を高めていく。