◇バスケット 全国高校総体道予選 女子決勝 日本航空北海道７４−７２札幌山の手（２１日・函館サーモン・まるなまアリーナ）

男子２、女子１の代表が決まった。女子決勝は日本航空北海道が、札幌山の手に７４―７２で競り勝ち、３年連続３度目の栄冠を手にした。全国準Ｖの昨年からメンバーが一新。一からのスタートとなった昨年１１月の対戦では４０点以上の差をつけられて敗れた相手に、鍛え上げた走力と守備力を生かし、雪辱を果たした。男子は白樺学園が４年ぶり４度目の頂点に立った。準優勝の駒大苫小牧を合わせた３校が、７月２８日に大阪で始まる全国舞台に臨む。

第４クオーター（Ｑ）、残り３０秒を切り、日本航空北海道のリードはわずか２点。それでも勝利にかける思いが、ぶれることはなかった。ＳＧ菅野愛子（２年）は「自分たちなら勝てると言い聞かせていた」と下は向かなかった。前向きな声は最後まで途切れなかった。しのぎ、粘って３連覇をつかんだ瞬間、皆が絶叫し、号泣した。

屈辱からの船出だった。昨年の全国高校総体では準優勝に輝いた。３年生主体だったため、新チームは、試合経験のほとんどない選手で一からのスタートを切った。しかし最初の公式戦となった１１月の新人戦札幌地区予選では札幌山の手に予選リーグと決勝で対戦し、ともに４０点差以上をつけられた。矢倉直親監督（６４）も「今年（２０２６年）は無理かなと思っていた」と思い返したほどだったが、選手は悔しさを無駄にしなかった。

ＳＧ岡崎永奈（２年）は「去年は中に高さのある選手も複数いて、ゴール下で勝負できた。私たちは走力とＤＦで圧力をかけようとなった」と戦い方から変えた。この日も第１Ｑは１２―２２とリードされたが、ＰＧ藤田優海（２年）が「最後は気持ち」と強調したように前を向き続けた。ポジション変更なども行ってチームを作ってきた矢倉監督は「エースと言われる子はいないので、一人一人の特長を伸ばしつつやってきた。成長したところを見せてくれて、選手をたたえてあげたい」と目を潤ませた。

重圧もあった中、３連覇という目標は達成した。岡崎は「去年は先輩たちに連れて行ってもらったので。今年は自分たちが中心となって、一つでも多く勝てるようにやっていきたい」と新たな歴史の構築へ、意を強くした。（砂田 秀人）