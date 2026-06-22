◆東海高校総体女子サッカー▽リーグ戦 藤枝順心（静岡）２―０豊川（愛知） 藤枝順心１０―０青山（三重） （２１日、静岡・ゆめりあ球技場）

リーグ戦の残り２試合が行われ、藤枝順心は豊川（愛知）を２―０、青山（三重）を１０―０で下して３戦全勝。東海１位で２年ぶりに全国高校総体出場を決めた。豊川戦でＦＷ西梨恋（りこ、２年）が先制点を２戦連続で奪えば、青山戦ではＦＷ朝賀咲月（３年）が５得点とストライカーが結果を残した。

藤枝順心の西が、いきなり豊川のゴールを打ち抜いた。試合開始から１分。ＭＦ高田理乃主将（３年）のクロスに走り込んでの、電光石火の一撃だった。

前日の帝京大可児（岐阜）戦でも前半４分に決めており、２戦連続先制弾。７日の県大会決勝で先発した嵯峨楓香（３年）がコンディション不良でメンバーから外れ、代わってスタメンに選ばれた。「チームを引っ張って行くんだ、という気持ちがゴールになった。全国でも先発を奪えるチャンス」とうなずいた。

豊川戦の勝利で全国切符（２位以内）が確定し、続く青山戦はスタメン９人を入れ替え。ここで猛アピールしたのが朝賀だ。３―０の前半終了間際にミドルを突き刺すと、後半も次々とゴールを決め、計５得点。途中出場の帝京大可児戦でも２点を奪っており、３戦７ゴールの大暴れを見せた。

下級生の台頭もあってベンチスタートが多いが、１年秋の国民スポーツ大会では県選抜の全国制覇に貢献した。「能力はある。もっとやってほしい」と中村翔監督（３７）は期待する。朝賀は「点を取っても気を緩めず、この試合に出し切ろうと思ってプレーした」。全国大会まで約１か月。レギュラー獲得へ努力を重ねていく。（里見 祐司）