サムライブルーの４―０爆勝に列島が沸いた２１日、県内に住む恩師や同級生も大興奮だ。サッカー北中米Ｗ杯のチュニジア戦に出場したＦＷ後藤啓介（２１）とＤＦ伊藤洋輝（２７）の出身地である浜松市内のスポーツバー「Ｒｏｏｋｉｅ」ではパブリックビューイングが開催された。両選手の関係者が集結し、熱狂的な盛り上がりを見せた。

日本が順調に得点を重ねる中、会場の熱気が最高潮に達したのは後半３９分。最後の交代カードが切られ、後藤がピッチに姿を現した。４点目のハイライト映像と交代シーンが重なってしまったが、ピッチ上での姿が映し出されると歓声に包まれた。磐田東高で伊藤、後藤の担任を務めた山本幸司教諭（５０）は感極まり、涙した。

昨年６月に後藤が山本さんの自宅で食事。「その時に初めて野菜嫌いだと知った」と笑う。息子の真己さんとサッカーゲームを楽しむなど和やかな時間を過ごした。「Ａ代表に選ばれることしか考えていない」。教え子の強い思いを聞いていただけに、「それが叶ってうれしい」と声を震わせた。また、２試合連続フル出場の伊藤には「良かったです。安心して見ていられました」と頬を緩めた。

両選手の高校時代の同級生６人も集結。後藤の友人である鈴木心捺さん（２０）は当時、女子サッカー部に所属しており、自主練習に付き合ってもらったことも。ロングキック時の体の使い方を教わり、飛距離が伸びた。「啓介は『日本代表になりたい』とよく話していました。まず出られたことがよかったです。点を取れなかったんですけれども、前線で走って頑張ってくれていました。決勝トーナメントで点を取ってもらえたら」と優勝に向けて更なる活躍に期待した。（伊藤 明日香）