馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はロックドゥカンブが勝った２００７年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞を取り上げる。半年遅い生まれの南半球産が無傷の３連勝で初の重賞タイトルをつかんだ一戦だ。

生まれは“半年遅れ”でも、競走馬としてのスケールが違っていた。「３角先頭」。ロックドゥカンブは、力で１５頭のライバルをねじ伏せ、３戦無敗で重賞ウィナーとなった。

「本当に強い競馬だった。直線は目標にされる形になったけれど、後続の馬の気配を察知して、自分から反応してくれた」。今回が初コンビだった柴山は競馬センスと勝負根性を絶賛した。

道中は競り合うように飛ばすマイネルランページとレットイットライドを遠く前方に見ながら３番手を追走。小回りの福島コースに合わせ、積極的な競馬を展開した。

「追い出してから反応するまでに、時間がかかるような印象があった。だから、気合をつけて進めた」と柴山。最後はスクリーンヒーローが１馬身半差まで追ってきたが「かわされる感じは全くなかった」という。

ハンデは５２キロ。９月生まれの南半球産という点が考慮された印象だが、この強さを見せつけられれば“軽過ぎた”と言うしかない。「ふだんは５４キロで乗る時でもヒーヒー言っているんだけれど、減量したかいがあった。南半球産だから…というマイナスの部分は感じなかった」。柴山には笑みが絶えなかった。

生まれはニュージーランド。ノーザンファームの吉田勝己代表が、オーストラリアのイースターセールにおいて１５万豪ドル（約１３００万円）で購入した。

「セリで、この馬の前に出て来た方を買おうとしたけれど、２２０万豪ドルまで競って負けた。悔しくて、勢いで落札した馬なんだ。夜のセールで、暗い所を歩く姿が印象に残っていたんだが、翌朝にじっくり見てびっくり。つなぎが緩くて、不安になったんだけど…。やっぱり、世の中は運だね」。吉田代表は感慨深げに話した。

可能性は無限大。来年３月にドバイで行われるUAEダービーに参戦するプランもある。縁あって、南半球から日本にやってきたロックドゥカンブ。壮大な旅の続きを、ファンの誰もが注目している。

その後はセントライト記念で連勝を４に延ばしたが、菊花賞は１番人気ながら３着と初黒星を喫した。続く有馬記念も４着。古馬になってからも目黒記念（３着）、宝塚記念（１２着）と敗戦が続き、宝塚記念ではレース中に左後肢靭帯断裂を発症。このレースで現役を引退した。

その後は生まれ故郷のニュージーランドで種牡馬となり、現地でＧ１ホースを送り出している。