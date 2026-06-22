歌手・中森明菜（６０）が雑誌「ＡＥＲＡ」の表紙に登場し、その美しさにネットは目を奪われた。

写真家で映画監督の蜷川実花氏が２１日までに自身のインスタグラムを更新し「次のＡＥＲＡは中森明菜さん」と紹介して撮影した表紙を公開。「明菜ちゃん（あえてちゃんと呼ばせてください）を撮れる日が来るなんて！！儚くて強くて美しい。とても感動した撮影でした。すごかったなぁ」と興奮冷めやらぬ様子。

「最近のＡＥＲＡたくさんの各界のスターを撮らせてもらっています。本当に毎回毎回全力を尽くしています」と感謝し「ファンの方々が喜んでくれたらいいなぁ、ぜひ感想を教えてね」と呼びかけた。

コメント欄には続々と感想が。「えっ！明菜ちゃん凜とした佇まいが美しいですねー」「素晴らしい写真」と感動。ネット上でも「明菜ちゃんの目にまたヤラれてます。蜷川実花さんの花の色使いの世界観。華やかさがありとても好きです」「現在の中森明菜を知らない民は、誰！？って思うんだろうね…あの中森明菜です」「表紙解禁！ステキすぎる。ラベンダー色のお洋服にお花がマッチしてる」「おお！中森明菜さんがＡＥＲＡの表紙になるなんてびっくり。いつまでも若々しいですね！」「うぉぉぉー！！！想像の何倍もよかった！」とファンから大反響だ。