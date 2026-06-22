「ゴチバトル」イタリアロケ後コメント到着 仲里依紗、竜星涼、森本慎太郎（SixTONES）らSPメンバー【コメント全文】
7月2日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』では、企画「ゴチになります！」の超特別編「イタリアゴチ3時間SP」（後7：00〜後9：54）を放送する。それに先立って、ロケを終えた出演者からコメントが到着した。
【番組カット】美脚スラリ！ミニスカ制服姿の森香澄
今年、オリンピックが開催され、再び注目を集めるイタリアで27年ぶりにロケを敢行。ナインティナインのほか、仲里依紗、竜星涼、森本慎太郎（SixTONES）、劇団ひとり、森香澄がスペシャルメンバーとして出演する。
世界遺産の街・ローマで、格式ある一つ星レストラン「ラ・テッラッツァ」を舞台に、豪華イタリアンでゴチバトルを行う。負けて高額自腹の餌食となるのは一体誰なのか。
【コメント全文】
■岡村隆史
とてもいい天気の中ロケができて最高でした。日本だとロケバス移動が多くなりますが、歩いてローマの街を移動したので、満喫することができました。スペシャルなゴチメンバーとも合間にいろいろお話できて楽しかったです。ただびっくりしたのが、竜星涼くんがかっこよすぎて…嫉妬しました。イタリアになじみすぎていましたね。竜星くんのサングラスをかけさせてもらったんですけど、みんなにクスクス笑われたのですぐ返しました。
■矢部浩之
今の時代に何台も海外でロケバスを走らせてロケができるなんて、嘘みたいに豪華でびっくりしました。これまで海外ロケでは、ホテルのシャワーの水圧が弱かったことしかなかったのですが、今回は逆に強すぎた（笑）！でも、血行も良くなってすっきりしたのでよかったです（笑）。
■仲里依紗
普段から甘いものは好きなのですが、１ヶ月分くらいの量の甘いものを、このイタリアの2日間で食べました（笑）。もういいってなるかなと思ったのですが、まだ食べられる！食べたい！というくらい、どれも本当においしかったです。
■竜星涼
ずっと見ていた番組なので、いつか出られたらと思っていました。ゴチで「STOP！」ってやりたかったので（笑）、今回ローマでそれができて、おいしいものもたくさん食べられて、とてもうれしかったです。最後まで予想できない展開でしたし、何より僕は初参戦でローマなので、物価も日本と違っていて金額予想が難しかったです。
■森本慎太郎
僕はこのイタリアでの2日間、兵士の格好をした方と一緒にロケをしたのですが、その方がかなりの曲者でいいキャラをしていました。その方のおかげでとても楽しく過ごすことができたので、“謎の兵士”にもぜひ注目してください！
■劇団ひとり
仲里依紗さんが超難問クイズに正解した瞬間があって、感動しました。みんなが悩んでいる中ですごかったので、ぜひ注目してもらいたいです。このイタリアでの2日間はおいしいものがたくさんありすぎて、僕らは一度も血糖値が下がる瞬間がなかったくらい（笑）。ぜひご覧ください。
■森香澄
ゴチは2回目の出演になります。今回も値段予想がとても難しかったのですが、どの料理もとてもおいしかったですし、何より制服姿でローマを練り歩いて、街の皆さんの注目を集めたのがとても印象に残っています（笑）。街ブラロケでは、人気のお店を何店舗も巡って情報量もすごいと思うので、お楽しみに！
【番組カット】美脚スラリ！ミニスカ制服姿の森香澄
今年、オリンピックが開催され、再び注目を集めるイタリアで27年ぶりにロケを敢行。ナインティナインのほか、仲里依紗、竜星涼、森本慎太郎（SixTONES）、劇団ひとり、森香澄がスペシャルメンバーとして出演する。
【コメント全文】
■岡村隆史
とてもいい天気の中ロケができて最高でした。日本だとロケバス移動が多くなりますが、歩いてローマの街を移動したので、満喫することができました。スペシャルなゴチメンバーとも合間にいろいろお話できて楽しかったです。ただびっくりしたのが、竜星涼くんがかっこよすぎて…嫉妬しました。イタリアになじみすぎていましたね。竜星くんのサングラスをかけさせてもらったんですけど、みんなにクスクス笑われたのですぐ返しました。
■矢部浩之
今の時代に何台も海外でロケバスを走らせてロケができるなんて、嘘みたいに豪華でびっくりしました。これまで海外ロケでは、ホテルのシャワーの水圧が弱かったことしかなかったのですが、今回は逆に強すぎた（笑）！でも、血行も良くなってすっきりしたのでよかったです（笑）。
■仲里依紗
普段から甘いものは好きなのですが、１ヶ月分くらいの量の甘いものを、このイタリアの2日間で食べました（笑）。もういいってなるかなと思ったのですが、まだ食べられる！食べたい！というくらい、どれも本当においしかったです。
■竜星涼
ずっと見ていた番組なので、いつか出られたらと思っていました。ゴチで「STOP！」ってやりたかったので（笑）、今回ローマでそれができて、おいしいものもたくさん食べられて、とてもうれしかったです。最後まで予想できない展開でしたし、何より僕は初参戦でローマなので、物価も日本と違っていて金額予想が難しかったです。
■森本慎太郎
僕はこのイタリアでの2日間、兵士の格好をした方と一緒にロケをしたのですが、その方がかなりの曲者でいいキャラをしていました。その方のおかげでとても楽しく過ごすことができたので、“謎の兵士”にもぜひ注目してください！
■劇団ひとり
仲里依紗さんが超難問クイズに正解した瞬間があって、感動しました。みんなが悩んでいる中ですごかったので、ぜひ注目してもらいたいです。このイタリアでの2日間はおいしいものがたくさんありすぎて、僕らは一度も血糖値が下がる瞬間がなかったくらい（笑）。ぜひご覧ください。
■森香澄
ゴチは2回目の出演になります。今回も値段予想がとても難しかったのですが、どの料理もとてもおいしかったですし、何より制服姿でローマを練り歩いて、街の皆さんの注目を集めたのがとても印象に残っています（笑）。街ブラロケでは、人気のお店を何店舗も巡って情報量もすごいと思うので、お楽しみに！