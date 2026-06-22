◇米女子ゴルフツアー メイヤー・クラシック最終日（2026年6月20日 米ミシガン州 ブライズフィールドCC＝6611ヤード、パー72）

首位と5打差の7位から出た山下美夢有（24＝花王）が9バーディー、1ボギーの64をマークし、通算17アンダーで並んだロッティ・ウォード（22＝英国）とのプレーオフを制し、今季初優勝を飾った。昨年の11月メイバンク選手権以来のツアー3勝目。

最終日は父の日。U―NEXTのインタビューでは、コーチの父・勝臣さんへの感謝の気持ちを表した。インタビューは以下の通り。

――プレーオフでの優勝。どんな気持ちですか？

「今週に入ってリズム良くスイングできていたし、自信を持って打てていたので、ボギーを打つこともあったけど、うまく切り替えることができて、その分チャンスも増えてくれたなと思う」

――今後はメジャー大会が多い。中盤戦での優勝をどう感じる？

「今年に入ってなかなか自分らしいプレーができていなかったけど、こうして優勝にもつながってくれたのは本当に自信になるし、メジャーもまだ残っているので頑張りたい」

――今日は父の日。コーチのお父様にも素晴らしいプレゼントになったのでは？

「現地には来れなかったけど、

こうして優勝を届けることができて良かった」

――ファンにメッセージを？

「現地での応援も力になったし、テレビで応援してくださった方々の応援も本当に力になった。まだまだ優勝目指して頑張っていくので応援していただけるとうれしい」

◇山下 美夢有（やました・みゆう）2001年（平13）8月2日生まれ、大阪府出身の24歳。大阪桐蔭高卒。5歳でゴルフを始める。19年プロテスト合格。21年KKT杯バンテリン・レディースで日本ツアー初優勝。22年、23年日本ツアー年間女王。日本ツアー通算13勝（国内メジャー3勝）。25年米ツアー本格参戦。同年8月AIG全英女子オープンで米ツアー初優勝＆メジャー初制覇。同年11月メイバンク選手権で2勝目。1メートル50、54キロ。