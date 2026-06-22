全国屈指のマンモス私立大学・関西大学（大阪府吹田市）に大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」の一部が再現される。

関西大学・新学生会館「誠之館」完成予想パース図（外観）※画像提供・関西大学

関西大学・新学生会館「誠之館」完成予想パース図（内観）※画像提供・関西大学

千里山キャンパスの中心部に位置する学生会館「誠之館（せいしかん）」が老朽化のために建て替えられるのに伴い、新築する学生会館のガラス張りのエントランスに「大屋根リング」の一部を再現、 柱や梁、展望回廊の床などを使用して建物内に収容する。

会見で「誠之館」建て替えに伴う基本設計の概要を説明する高橋智幸学長（中央）、芝井 敬司理事長（右）ら〈2026年6月18日 大阪府吹田市〉

関西大学は「新・学生会館では、学生の課外活動の有無を問わず。ダイバーシティ（多様性）を尊重する学生文化を継承したい」と強調

使用する木材は、万博会場内の施設・建材・備品などの需要と供給をマッチングさせるサービス「万博サーキュラーマーケット ミャク市！」を通じて購入した。会場施設・設備のリユースの推進と、産業廃棄物の削減やサーキュラーエコノミー（循環型経済）の実現に向けての取り組み。

関西大学では大屋根リングの柱、梁など計391本（予定）を利用して組み上げる。会場・夢洲で使用されたリングの木材ユニットは109あったが、関西大学はこのうち2つを使用する予定。

再現されるリングは高さ約12メートル、 幅・奥行きは約36メートル。新たに建材を購入した場合と比較すると10分の1に圧縮できるという。

大屋根リングは、建築家・藤本壮介氏が、「木で柱と梁を組み合わせる日本古来の『貫（ぬき）』という構造を現代によみがえらせられないか」との思いで実現した。会場・夢洲の中心にあり、1周約2キロ。“最大の木造建築物”として、万博開幕前の2025年3月4日にギネス世界記録に認定された。現在は残地部分を除く約9割の解体が進んでいる。

壮大な「大屋根リング」レガシーとしてどう継承するか〈2025年4月20日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

夜の「大屋根リング」ポルトガル館（左）との金銀のコントラストが美しい〈2025年8月30日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

関西大学の新学生会館では、木材を建物内に収容するため劣化を防ぐことができる。会期中、風雨にさらされ、黒ずむなど木材特有の現象もあるが、できるだけ風合いは残しつつ活用する。

イタリア館エントランスステージのジャズコンサート 夕暮れ時のリングも映える〈2025年9月23日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

「多様でありながら、ひとつ」の理念を体現〈2025年4月29日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

シンガポール館と「大屋根リング」〈2025年4月29日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

日本館（写真奥）とシャインハット（大催事場・同右）と「大屋根リング」〈2025年9月26日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

関西大学は大阪・関西万博に学生が積極的に参加した。中小・スタートアップ企業の技術等を発信する展示企画 「リボーンチャレンジ」で、教育機関として唯一、100年後の未来社会を提示。「夢洲関大DAYS」では10以上のイベントも展開した。

さらに、 大阪・関西万博を学生の力で盛り上げるため、大学公認の学生コミュニティ「関大万博部」を立ち上げ、 海外パビリオンとの連携も視野に入れながら、外国人留学生とともに、キャンパス内で国際交流・異文化体験ができる空間を作り、100人以上の学生が集まった。

大阪・関西万博最終日、イタリア館に登場した“スケートリンク” デモンストレーションした関西大学フィギュアスケート部のみなさん 背後にリングも〈2025年10月13日 大阪市此花区・夢洲〉

高橋智幸学長は「万博の理念と記憶を継承し、新施設が学びと交流の拠点となるよう整備したい。万博の理念である“多様でありながら、ひとつ”の場をつくり、次代を担う学生の成長と新たな価値創造につなげたい」と抱負を語った。



新学生会館は11階建て。従来の課外活動の拠点となる部屋以外にも、シアターやトレーニングジム、音楽練習フロアや競技場フロア、和室なども完備し、学生や教職員、地域住民も集うことができる空間としても活用する。



現在の誠之館は今年度中に解体、新しい学生会館は2027年4月に着工、2029年3月の竣工を予定している。