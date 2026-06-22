FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会イラク代表のグレアム・アーノルド監督が21日（日本時間22日）、22日（同23日）に米フィラデルフィアで行われる1次リーグI組のフランス戦へ向けて会見した。

イラクはI組初戦でノルウェーに1―4で完敗。イングランド・プレミアリーグで得点王に3度輝いた“怪物”FWハーランド（マンチェスターC）に前半で2ゴールを決められた。フランスのエース、FWエムバペ（Rマドリード）も初戦で2得点と好調で、アーノルド監督は「GKを3人起用できるか聞いてみたけど、ダメだって言われたよ」とジョーク交じりにスーパースター相手の“2連戦”を表現した。

それでもイラクを40年ぶりのW杯に導いたオーストラリア人監督は「守備的に戦うつもりはない。選手たちにそのような意識を持たせれば、良いマインドで戦える」ときっぱり。「我々には素晴らしい選手たちがいる。フランスのパフォーマンスはコントロールできないが、我々自身のパフォーマンスはコントロールできる。選手たちが万全の状態でピッチに立ち、世界に実力を見せつけることができるように準備している」とW杯初勝利への意欲をにじませた。

今大会ではアルゼンチンのメッシ（マイアミ）が初のハットトリックを達成。ハーランド、エムバペに加えてイングランドのケーン（バイエルン・ミュンヘン）も2得点と、スーパースターたちが初戦から活躍を見せている。21日は“神童”と呼ばれるスペインの18歳ヤマル（バルセロナ）もW杯初ゴールをマークした。