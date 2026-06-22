開催：2026.6.22

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 4 - 9 [ブリュワーズ]

MLBの試合が22日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとブリュワーズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するブリュワーズの先発投手はロバート・ガサーで試合は開始した。

1回裏、3番 オジー・アルビーズ 4球目を打ってライトへの犠牲フライでブレーブス得点 ATL 1-0 MIL

2回表、7番 サル・フリリック 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 ATL 1-2 MIL、9番 デービッド・ハミルトン 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 ATL 1-3 MIL、2番 ジャクソン・チョウリオ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 ATL 1-4 MIL、3番 ブライス・チュラング 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 ATL 1-5 MIL、4番 ウィリアム・コントレラス 2球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでブリュワーズ得点 ATL 1-8 MIL

4回裏、7番 ジョーイ・バート 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 ATL 2-8 MIL

7回表、ピッチャー レイナルド・ロペスがワイルドピッチでブリュワーズ得点 ATL 2-9 MIL

9回裏、4番 ロウディ・テレス 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 4-9 MIL

試合は4対9でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのロバート・ガサーで、ここまで1勝3敗0S。負け投手はブレーブスのブライス・エルダーで、ここまで5勝5敗0S。ブリュワーズのパトリックにセーブがつき、4勝3敗4Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-22 05:14:06 更新