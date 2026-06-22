開催：2026.6.22

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 4 - 3 [ナショナルズ]

MLBの試合が22日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとナショナルズが対戦した。

レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するナショナルズの先発投手はアンドルー・アルバレスで試合は開始した。

3回表、1番 ジェームズ・ウッド 初球を打ってセンターへの犠牲フライでナショナルズ得点 TB 0-1 WSH

3回裏、1番 ヤンディ・ディアス 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 1-1 WSH

4回表、6番 ディラン・クルーズ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 TB 1-2 WSH

6回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 TB 1-3 WSH

6回裏、5番 ライアン・ビレード 2球目を打ってセンターへのホームランでレイズ得点 TB 2-3 WSH

7回裏、2番 ジョニー・デルーカ 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレイズ得点 TB 4-3 WSH

試合は4対3でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのギャレット・クレビンジャーで、ここまで2勝2敗2S。負け投手はナショナルズのオルランド・リバルタで、ここまで0勝1敗2S。レイズのＫ・ケリーにセーブがつき、4勝3敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-22 05:18:09 更新