2026年6月22日（月） MLB レイズ vs ナショナルズ 試合結果
開催：2026.6.22
会場：トロピカーナ・フィールド
結果：[レイズ] 4 - 3 [ナショナルズ]
MLBの試合が22日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとナショナルズが対戦した。
レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するナショナルズの先発投手はアンドルー・アルバレスで試合は開始した。
3回表、1番 ジェームズ・ウッド 初球を打ってセンターへの犠牲フライでナショナルズ得点 TB 0-1 WSH
3回裏、1番 ヤンディ・ディアス 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 1-1 WSH
4回表、6番 ディラン・クルーズ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 TB 1-2 WSH
6回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 TB 1-3 WSH
6回裏、5番 ライアン・ビレード 2球目を打ってセンターへのホームランでレイズ得点 TB 2-3 WSH
7回裏、2番 ジョニー・デルーカ 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレイズ得点 TB 4-3 WSH
試合は4対3でレイズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレイズのギャレット・クレビンジャーで、ここまで2勝2敗2S。負け投手はナショナルズのオルランド・リバルタで、ここまで0勝1敗2S。レイズのＫ・ケリーにセーブがつき、4勝3敗3Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-22 05:18:09 更新