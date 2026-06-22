開催：2026.6.22

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 2 - 1 [ガーディアンズ]

MLBの試合が22日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとガーディアンズが対戦した。

アストロズの先発投手は蠟緂威、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。

1回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 1-0 CLE

4回裏、4番 イサク・パレデス 3球目を打ってショートへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 2-0 CLE

5回表、1番 トラビス・バザナ 6球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 HOU 2-1 CLE

試合は2対1でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズの蠟緂威で、ここまで4勝6敗0S。負け投手はガーディアンズのスレード・セコーニで、ここまで3勝6敗0S。アストロズのヘイダーにセーブがつき、1勝0敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-22 05:24:09 更新