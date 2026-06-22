開催：2026.6.22

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 5 - 4 [Wソックス]

MLBの試合が22日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとWソックスが対戦した。

タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。

5回裏、9番 ザック・マッキンストリー 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 1-0 CWS

6回表、9番 ルイスアンヘル・アクーニャ 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでWソックス得点 DET 1-2 CWS

7回表、8番 トリスタン・ピーターズ 初球を打ってタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 DET 1-3 CWS

8回裏、2番 ディロン・ディングラー 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでタイガース得点 DET 2-3 CWS

9回裏、2番 ディロン・ディングラー 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 3-3 CWS

10回表、8番 トリスタン・ピーターズ 2球目を打ってライトへの犠牲フライでWソックス得点 DET 3-4 CWS

10回裏、5番 スペンサー・トーケルソン 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 4-4 CWS、7番 マシュー・ビアリング 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 5-4 CWS

試合は5対4でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのウィル・ベストで、ここまで3勝4敗1S。負け投手はWソックスのブランドン・アイサートで、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-22 05:26:10 更新