2026年6月22日（月） MLB タイガース vs Wソックス 試合結果
開催：2026.6.22
会場：コメリカ・パーク
結果：[タイガース] 5 - 4 [Wソックス]
MLBの試合が22日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとWソックスが対戦した。
タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。
5回裏、9番 ザック・マッキンストリー 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 1-0 CWS
6回表、9番 ルイスアンヘル・アクーニャ 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでWソックス得点 DET 1-2 CWS
7回表、8番 トリスタン・ピーターズ 初球を打ってタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 DET 1-3 CWS
8回裏、2番 ディロン・ディングラー 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでタイガース得点 DET 2-3 CWS
9回裏、2番 ディロン・ディングラー 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 3-3 CWS
10回表、8番 トリスタン・ピーターズ 2球目を打ってライトへの犠牲フライでWソックス得点 DET 3-4 CWS
10回裏、5番 スペンサー・トーケルソン 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 4-4 CWS、7番 マシュー・ビアリング 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 5-4 CWS
試合は5対4でタイガースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はタイガースのウィル・ベストで、ここまで3勝4敗1S。負け投手はWソックスのブランドン・アイサートで、ここまで1勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-22 05:26:10 更新