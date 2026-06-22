エジプトの王ことFWモハメド・サラーがチームを王座へと近づける。「国民の誇りとなるような結果を残したい」と臨む2大会目の舞台。1―1で引き分けた1次リーグ初戦のベルギー戦では、アシュルへの絶妙なスルーパスで先制点をアシストした。試合日は34歳の誕生日で、FIFAのインファンティノ会長からも書簡が届いた。

学校から練習場まで毎日4時間の移動をしながら通った少年は、同国で最も求心力を持つ人物となった。今季限りで退団したリバプールでは在籍9季で4度のリーグ得点王。数え切れない偉業を持つ。今季はリーグ戦27試合で7得点と全盛期からは遠ざかるが、依然、脅威には変わりない。

選手と監督でW杯に出場した同国史上初の人物となったハッサン監督の持つ69の同国歴代最多得点まではあと2ゴール。初戦では18歳のアブデルカリムとの交代に激怒したという報道も流れたが、指揮官は「サラーは献身的で、すべての決定を受け入れる」と全否定した。初の決勝トーナメント進出へ。王の足が、未来を決める。

◇モハメド・サラー 1992年6月15日生まれ、エジプト・ナグリグ出身の34歳。バーゼル、チェルシー、フィオレンティナ、ローマなどを経て17年6月に加入したリバプールでは在籍9季で公式戦442試合257得点120アシストを記録。プレミアリーグの外国人最多得点記録、欧州CLのアフリカ人最多得点記録を持つ。前回出場の18年大会は2得点。国際Aマッチ117試合67得点。1メートル75、79キロ。