▼4着ファンダム（北村宏）メリハリを付けて最後に脚を使う競馬。この馬の脚なら間に合うと思ったんですけどね。調整段階ではもっと上があると思ったので次につながれば。

▼5着スイープアワーズ（国分優）エコロアルバの手応えが悪く、自分から動く形になりましたが、重賞でこれだけ頑張ってくれました。

▼6着ミニトランザット（松山）勝ち馬の後ろでいい競馬ができました。

▼7着ブエナオンダ（田口）最後によく脚を使ってくれました。もう一列前なら際どかったと思います。

▼8着カズミクラーシュ（幸）直線に向いたところでも手応えがありましたが、最後に止まってしまいました。もっとやれていい馬だと思います。馬場の影響もありましたかね。

▼9着ファーヴェント（高杉）いいリズムで乗れました。最後はジリジリでしたが…。

▼10着メタルスピード（菱田）もう少しペースを落としたかったですね。

▼11着ファインライン（小崎）内枠を言い訳にはできませんが、もう少し外差しの傾向にはめ込めたら良かったです。いい一瞬の脚を持っています。

▼12着タガノエルピーダ（亀田）外枠でもいい位置を取れました。道中の手応えも良かったですが、現状は1F短い方がいいですかね。

▼13着スリールミニョン（永島）千六でも折り合えたのは収穫でしたが、千四の方が力を出せると思います。

▼14着サイルーン（岩田望）もう少し前で競馬がしたかったです。ガシャンと挟まれた時に馬がひるんでしまいました。

▼15着ショウナンアデイブ（池添）外枠からいい位置を取れましたが、何度か脚を取られました。

▼16着スマートワイス（川田）返し馬の時点でかなり苦しかったですね。

▼17着シンフォーエバー（吉村）（ハナに）行けなかったら、もろいですね。

▼18着メイショウシンタケ（太宰）スタートが悪かったし終始、リズムに乗り切れませんでした。