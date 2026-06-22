7月4日（土）13:30〜22:54放送の日本テレビ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」。

総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届け。今年も、「THE MUSIC DAY」恒例目玉企画「シャッフルメドレー」の実施が決定。参加アーティストを情報解禁！

＜「シャッフルメドレー」参加アーティスト＞

・NEWS

・timelesz

・中島健人

・King & Prince

・SixTONES

・Snow Man

・なにわ男子

・Travis Japan

＜6/23（火）「THE MUSIC DAY 2026」第三弾出演アーティスト情報解禁＞

6月23日（火）日本テレビ系で放送の「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」では、「THE MUSIC DAY 2026」の出演アーティスト情報解禁・第三弾を予定。「THE MUSIC DAY」でしか見られない、さらなるスペシャル企画も情報解禁！

＜番組概要＞

■出演者一覧

IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会

＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一

（※五十音順）

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

■番組公式SNS

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Instagram：@musicday_official

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