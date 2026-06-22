「THE MUSIC DAY 2026」名曲を歌いつなぐ恒例目玉企画 シャッフルメドレー 参加アーティスト解禁！
7月4日（土）13:30〜22:54放送の日本テレビ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」。
総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届け。今年も、「THE MUSIC DAY」恒例目玉企画「シャッフルメドレー」の実施が決定。参加アーティストを情報解禁！
＜「シャッフルメドレー」参加アーティスト＞
・NEWS
・timelesz
・中島健人
・King & Prince
・SixTONES
・Snow Man
・なにわ男子
・Travis Japan
＜6/23（火）「THE MUSIC DAY 2026」第三弾出演アーティスト情報解禁＞
6月23日（火）日本テレビ系で放送の「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」では、「THE MUSIC DAY 2026」の出演アーティスト情報解禁・第三弾を予定。「THE MUSIC DAY」でしか見られない、さらなるスペシャル企画も情報解禁！
＜番組概要＞
■出演者一覧
IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会
＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一
（※五十音順）
総合司会：櫻井翔
MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
■番組公式SNS
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