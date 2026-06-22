◇パ・リーグ ロッテ7―4楽天（2026年6月21日 ZOZOマリン）

ヒーローインタビューは異例の謝罪の言葉から始まった。8回に決勝2ランを放つなど2安打5打点のロッテ・山口だったが、「守備で小島さんと（鈴木）昭汰さんに迷惑をかけたので本当に申し訳なかったです。すいません」と頭を下げた。

4―2の8回2死一、二塁。浅村の飛球に追いつきながら、左中間フェンスに体をぶつけて落球（記録は二塁打）した。2者が還って同点とされ、小島の今季3勝目が消えた。その裏、無死一塁で加治屋の141キロフォークを左翼ポール際へ。名誉挽回の一発は3年ぶり2桁となる今季10号。今季5度目の3連勝、開幕直後の3月28日以来で今季最多タイの貯金2に導いたが、「小島さんの勝ちは取り返せていない」と反省の言葉を繰り返した。

父の日で目元に水色の「アイブルー」を貼ってプレーした。「お父さんに感謝して。自分も父なので、子供に良い姿を見せられるように」。本来の姿を取り戻しつつある25歳にサブロー監督は「力的には20本、30本打ってもおかしくない。もっと量産してくれたらチームにも凄い力になる」と開花を期待した。（大内 辰祐）