妻の出産動画に誹謗中傷が殺到

サッカーの北中米ワールドカップが進行中だ。韓国代表は18日（日本時間19日）に行われたグループリーグA組のメキシコ戦に0-1で敗戦。決勝点はGKキム・スンギュ（FC東京）が、味方のDFと交錯する間に奪われた。これが思わぬ余波を広げている。キム・スンギュの夫人キム・ジンギョンさんの公式YouTubeなどにまで、誹謗中傷が集まったというのだ。

韓国メディア「OSEN」が「モデルのキム・ジンギョンが、W杯で不在の夫なしで一人で出産する姿を公開したところ、誹謗中傷コメントが相次いだためコメント欄を閉鎖した」と記事で伝えている。

夫人は4日に第1子となる長女を出産した。夫のキム・スンギュはすでにW杯に向け代表に合流しており、この出産に立ち会うことはできなかった。そして19日、自身のYouTubeチャンネルを通じて、一人で臨んだ出産の現場を公開した。この日、出産予定を翌日に控えて破水し、自ら病院に向かったのだという。夜から陣痛が始まり、12時間に及んだ出産の末に無事、娘を抱くまでを公開している。

ただ記事によれば「該当の動画には一部で悪質なコメントが相次ぎ、眉をひそめさせた」のだという。メキシコ戦の後半5分、ゴール前で浮いたボールにジャンピングキャッチを試みたキム・スンギュは、前方にいたDFイ・ギヒョクと交錯。ボールをこぼした。これをメキシコMFルイス・ロモがダイレクトシュート。先制点を許したのだ。

これが原因で、悪質なファンが夫人のSNSにまで誹謗中傷を行ったのだという。記事は「韓国守備陣のミスから先制ゴールを許して敗戦したことについて、キム・スンギュに向けた誹謗中傷が書き込まれたのだ」と伝えている。チェコとの初戦の際には、キム・スンギュのスーパーセーブ連発で「SNSにお祝いのコメントが殺到したのとは対照的だ」とも報じた。

その後、キム・ジンギョンさんのSNSやYouTubeは、フォロワーだけがコメントできるように対策された状態だという。記事によれば多くのネットユーザーは「選手や家族をなぜ非難するのか」「キム・ジンギョンのチャンネルでこんなことをするのはやめよう」などとコメントを寄せているという。



（THE ANSWER編集部）