Samsungの次期スマートウォッチ「Galaxy Watch Ultra 2」のアップグレードに関する予測が報じられています。

海外メディアのSamMobileによれば、Galaxy Watch Ultra 2には定格容量784mAhのバッテリーが搭載されるとのことです。現行モデルの「Galaxy Watch Ultra」にも590mAhの大容量バッテリーが搭載されていますが、次期モデルはそれを大幅に上回ることになりそうです。

Galaxy Watch Ultra 2が実際にどれほど長く使えるのかは不明ですが、バッテリー駆動時間の長さは大きなアピールポイントになりそうです（ちなみに、Galaxy Watch Ultraは1日以上使えるバッテリー駆動時間を実現しています）。

他社のスマートウォッチに目をむけると、グーグルの「Pixel Watch 4」は41mmモデルが325mAh、45mmモデルが455mAhのバッテリーを搭載しています。このように、Galaxy Watch Ultra 2は多くの「Wear OS」スマートウォッチの約2倍の容量を備えることになります。

スマートウォッチの弱点とされてきた駆動時間の短さも、Galaxy Watch Ultra 2では過去のものになるかもしれません。

Source: 9to5Google

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