◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）

３―０とリードして８回から大勢が登板。その試合を落としたんだから、それはもう痛すぎる敗戦になってしまったね。

まずは無死一塁での浦田の守り。打球がアンツーカで少し弾んだとはいえ、ゲッツーを取ろうと焦った。ちゃんと捕球しても併殺は難しいタイミングだったから確実に一つのアウトを考えるべきだった。

そして大勢。彼は極端にいえばストレートとフォークの投手。高橋周に初球の真っすぐをタイムリーされた後の村松が、３球投げてきたフォークに全く手を出さずに結局、四球を選んだ。それをみると中日打線が、フォークを捨てて真っすぐ狙いにきていたと察知できる。阿部の初球が大事だと思っていたら、また１５２キロの真っすぐ。フォークもしくはスライダー、変化球から入ってほしかった。

先発の井上はストレートでファウルを奪うことができ、優位なカウントをつくってからスライダー、フォークの勝負球を低めに集めて打ち取る素晴らしいピッチングだった。好調を維持し、ベンチの信頼もまた一段高くなったと思うだけに、白星をつけてあげたかったね。（スポーツ報知評論家・宮本 和知）