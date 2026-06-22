マカロニえんぴつの新曲「終宵」が、7月2日より順次放送スタートするTVアニメ 『ワールド イズ ダンシング』のオープニング主題歌として起用される。同書き下ろし新曲「終宵」がアニメ初回放送直後となる7月3日に配信リリースされることが決定した。

この発表にあわせて、イラストレーターのトミイマサコが手がけたジャケット写真が公開されたほか、各音楽配信サービスの事前予約機能Pre-add/Pre-saveもスタートとなった。

マカロニえんぴつは10月より全国7都市11公演を巡るアリーナツアー＜マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜＞を開催する。

■TVアニメ『ワールド イズ ダンシング』

▼放送情報

TOKYO MX：7月2日(木)より 毎週木曜 22:00〜

BS朝日：7月3日(金)より 毎週金曜 23:00〜

TVQ九州放送：7月3日(金)より 毎週金曜 17:00〜

サンテレビ：7月2日(木)より 毎週木曜 24:00〜

KBS京都：7月2日(木)より 毎週木曜 22:00〜

メ〜テレ：7月2日(木)より 毎週木曜 22:00〜

HBC北海道放送：7月2日(木)より 毎週木曜 25:26〜

ミヤギテレビ：7月2日(木)より 毎週木曜 25:29〜

RCC中国放送：7月2日(木)より 毎週木曜 25:56〜

▼配信情報

Prime Videoで地上波先行・最速配信

ほか、各配信プラットフォームにて配信

▼ストーリー

1374年、南朝と北朝二つの朝廷の争いが続く動乱の時代。猿楽を舞う家の子として生まれた少年・鬼夜叉。“なぜ人は舞うのか”ぼんやりした疑問を抱きながら、気持ちの晴れない日々を過ごしていたが、ある日“よい”舞に出会う。後に能を生み出し、世阿弥と呼ばれることになる美しき少年の世界が今、広がり始める。

▼CAST

花守ゆみり、土屋神葉、内田真礼、朴 璐美、櫻井孝宏、小西克幸、飛田展男、能登麻美子、水瀬いのり、石谷春貴、瀬戸芭月

▼STAFF

原作：三原和人『ワールド イズ ダンシング』(講談社モーニングKC刊)

監督：黒柳トシマサ

キャラクターデザイン：佐々木啓悟

シリーズ構成・脚本：川滿佐和子

副監督：淵本宗平

サブキャラクターデザイン：久武伊織

プロップデザイン：おだし

美術設定：緒川マミオ

美術監督：小倉宏昌 井上一宏

色彩設計：佐藤直子 成毛久美子

3D監督：中野祥典

撮影監督：菊池優太郎

編集：平木大輔

音響監督：長崎行男

音楽：篠田大介

オープニングテーマ：マカロニえんぴつ「終宵」(TOY’S FACTORY)

マカロニえんぴつ「終宵」特設サイト：https://macaroni-special.com/shusho/

題字：根本 知

型付監修：津村禮次郎

振付：森山開次 川村美紀子

能楽監修：川口晃平

歴史監修：清水克行

アニメーションプロデューサー：溝口 侃

アニメーション制作：Cypic

公式サイト：https://sh-anime.shochiku.co.jp/worldisdancing-anime

公式X：https://x.com/wid_anime

©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会

■＜OKKAKE設立5周年記念ワンマン⭐ついに新宿LOFTでやるよ！〜いつもありがとうマカロッカー、そしてロフト50周年おめでとうございます（涙）（尊）〜＞

7月23日(木) 東京・新宿LOFT

open18:00 / start19:00

▼チケット

全自由 \5,555(税込)

https://fc.macaroniempitsu.com/news/detail/100162

※マカロニえんぴつ オフィシャルファンサイト“OKKAKE”会員限定ライブ

※購入時及び公演当日まで､OKKAKE会員に登録済みであることが必要

※全自由1枚まで

※6歳以上チケット必要。5歳以下は入場不可

▶マカロニえんぴつ オフィシャルファンサイト“OKKAKE”

https://fc.macaroniempitsu.com/

▶“OKKAKE”5周年特設ページ

https://fc.macaroniempitsu.com/feature/OKKAKE_5year

■＜マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜＞

10月03日(土) 大阪・大阪城ホール

10月04日(日) 大阪・大阪城ホール

10月24日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館

10月25日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館

10月31日(土) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

11月03日(火/祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館

11月21日(土) 宮城・仙台セキスイハイムスーパーアリーナ

11月29日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE

12月05日(土) 東京・有明アリーナ

12月06日(日) 東京・有明アリーナ

12月26日(土) 愛知・日本ガイシホール