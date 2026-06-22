マカロニえんぴつ、TVアニメ『ワールド イズ ダンシング』オープニング主題歌「終宵」を7月配信リリース
マカロニえんぴつの新曲「終宵」が、7月2日より順次放送スタートするTVアニメ 『ワールド イズ ダンシング』のオープニング主題歌として起用される。同書き下ろし新曲「終宵」がアニメ初回放送直後となる7月3日に配信リリースされることが決定した。
この発表にあわせて、イラストレーターのトミイマサコが手がけたジャケット写真が公開されたほか、各音楽配信サービスの事前予約機能Pre-add/Pre-saveもスタートとなった。
マカロニえんぴつは10月より全国7都市11公演を巡るアリーナツアー＜マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜＞を開催する。
■新曲「終宵」
2026年7月3日(金)配信開始
Pre-add / Pre-save：https://macaroni.lnk.to/shusho
特設サイト：https://macaroni-special.com/shusho/
▼はっとり コメント
「素晴らしい作品に携われて光栄です。舞台に生き様を捧ぐことにおける覚悟と苦悩、己の「良い」を創り出し貫く度胸、そしてそれらが認められた瞬間の悦び。一つ一つに深く共鳴できたからこそ、呼吸を合わせて舞えたのだと思います。ありがとうございます」
■TVアニメ『ワールド イズ ダンシング』
▼放送情報
TOKYO MX：7月2日(木)より 毎週木曜 22:00〜
BS朝日：7月3日(金)より 毎週金曜 23:00〜
TVQ九州放送：7月3日(金)より 毎週金曜 17:00〜
サンテレビ：7月2日(木)より 毎週木曜 24:00〜
KBS京都：7月2日(木)より 毎週木曜 22:00〜
メ〜テレ：7月2日(木)より 毎週木曜 22:00〜
HBC北海道放送：7月2日(木)より 毎週木曜 25:26〜
ミヤギテレビ：7月2日(木)より 毎週木曜 25:29〜
RCC中国放送：7月2日(木)より 毎週木曜 25:56〜
▼配信情報
Prime Videoで地上波先行・最速配信
ほか、各配信プラットフォームにて配信
▼ストーリー
1374年、南朝と北朝二つの朝廷の争いが続く動乱の時代。猿楽を舞う家の子として生まれた少年・鬼夜叉。“なぜ人は舞うのか”ぼんやりした疑問を抱きながら、気持ちの晴れない日々を過ごしていたが、ある日“よい”舞に出会う。後に能を生み出し、世阿弥と呼ばれることになる美しき少年の世界が今、広がり始める。
▼CAST
花守ゆみり、土屋神葉、内田真礼、朴 璐美、櫻井孝宏、小西克幸、飛田展男、能登麻美子、水瀬いのり、石谷春貴、瀬戸芭月
▼STAFF
原作：三原和人『ワールド イズ ダンシング』(講談社モーニングKC刊)
監督：黒柳トシマサ
キャラクターデザイン：佐々木啓悟
シリーズ構成・脚本：川滿佐和子
副監督：淵本宗平
サブキャラクターデザイン：久武伊織
プロップデザイン：おだし
美術設定：緒川マミオ
美術監督：小倉宏昌 井上一宏
色彩設計：佐藤直子 成毛久美子
3D監督：中野祥典
撮影監督：菊池優太郎
編集：平木大輔
音響監督：長崎行男
音楽：篠田大介
オープニングテーマ：マカロニえんぴつ「終宵」(TOY’S FACTORY)
マカロニえんぴつ「終宵」特設サイト：https://macaroni-special.com/shusho/
題字：根本 知
型付監修：津村禮次郎
振付：森山開次 川村美紀子
能楽監修：川口晃平
歴史監修：清水克行
アニメーションプロデューサー：溝口 侃
アニメーション制作：Cypic
公式サイト：https://sh-anime.shochiku.co.jp/worldisdancing-anime
公式X：https://x.com/wid_anime
©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会
■＜OKKAKE設立5周年記念ワンマン⭐ついに新宿LOFTでやるよ！〜いつもありがとうマカロッカー、そしてロフト50周年おめでとうございます（涙）（尊）〜＞
7月23日(木) 東京・新宿LOFT
open18:00 / start19:00
▼チケット
全自由 \5,555(税込)
https://fc.macaroniempitsu.com/news/detail/100162
※マカロニえんぴつ オフィシャルファンサイト“OKKAKE”会員限定ライブ
※購入時及び公演当日まで､OKKAKE会員に登録済みであることが必要
※全自由1枚まで
※6歳以上チケット必要。5歳以下は入場不可
▶マカロニえんぴつ オフィシャルファンサイト“OKKAKE”
https://fc.macaroniempitsu.com/
▶“OKKAKE”5周年特設ページ
https://fc.macaroniempitsu.com/feature/OKKAKE_5year
■＜マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜＞
10月03日(土) 大阪・大阪城ホール
10月04日(日) 大阪・大阪城ホール
10月24日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館
10月25日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館
10月31日(土) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
11月03日(火/祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館
11月21日(土) 宮城・仙台セキスイハイムスーパーアリーナ
11月29日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE
12月05日(土) 東京・有明アリーナ
12月06日(日) 東京・有明アリーナ
12月26日(土) 愛知・日本ガイシホール
関連リンク
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