◆第１４回日本少年野球北海道選手権 最終日 ▽決勝 苫小牧ボーイズ５−３旭川大雪ボーイズ（２１日・麻生球場）

決勝と３位決定戦が行われた。決勝は苫小牧ボーイズが旭川大雪ボーイズを５―３で下し３年ぶり２度目の優勝を飾った。選手１４人と少数精鋭のチームが一丸となり、昨年１０月の秋季北海道選手権決勝で敗れた相手にリベンジ。８月２日開幕の日本少年野球選手権（大阪ほか）の切符をつかんだ。３位決定戦は札幌ボーイズが北広島Ｆビレッジボーイズに１―０で勝利し、３位入賞を果たした。

飛び跳ねて、両手を突き上げて、全員が勝利をかみしめた。苫小牧が３年ぶりの優勝をつかんだ。昨年の覇者・旭川大雪との接戦を制して手にした全国大会への切符。先発し５回３安打１失点と試合をつくった左腕・中岡颯主将（３年）は「頑張って練習をしてきた甲斐があった」と頬を緩めた。

初回に先制されたが、３回に追いつき、チャンスは４回にやってきた。１死二塁で５番・石崎莉望（りの）三塁手（３年）が「久しぶりに長打が打ててよかった」と右翼手の頭上を越す勝ち越しの適時二塁打。リードを４点まで広げ、最後は７回無死満塁から登板した右腕の前川懸投手（３年）が２失点で踏ん張り逃げ切った。「マウンドで足が震えたけど、抑えられてうれしい」と笑顔を見せた。

リベンジの勝利だ。春季全国出場をかけた昨年の秋季北海道選手権決勝で旭川大雪に１―１１でコールド負けを喫していた。悔しさをバネに雪辱を果たし高橋輝昭監督（５３）は選手たちに囲まれ、２度宙を舞った。「簡単には倒せない相手だなと思っていましたけど、本当によくやってくれた」と目を潤ませた。

８月には全国の舞台が待っている。中岡主将は「北海道を代表して、全国でも一番を取る気持ちでいきたい」。前川は「北海道よりも強いチームがたくさんいる。しっかり前を向いて、厳しい場面でも流れを変えるような投球をしたい」と力を込める。１４人一丸となって全国舞台に挑む。