◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽１回戦 苫小牧工５―１室蘭栄（２１日・とましんスタジアム）

第１０８回全国高校野球南北海道大会の１回戦５試合が行われた。春夏通じて６度の甲子園出場を誇る古豪・苫小牧工は５―１で室蘭栄を下し、初戦を突破。先発のエース右腕・漆沢拓己（３年）が９回６安打１失点で公式戦初完投勝利を収めた。

エースが３季ぶりの白星をもたらした。９回２死。１１６球目で三ゴロに打ち取ると、苫小牧工・漆沢は右拳を握り、目時直弥捕手（２年）とハイタッチを交わした。昨秋、今春と初戦敗退に終わっており、「本当に悔しい思いをしてきた。まず１勝出来たのは次につながるのでよかった」と頬を緩めた。

ストライク先行の投球を続け、６回まで０封。７回は無死満塁から適時打で１点を返されたが、「練習試合からピンチでどういう気持ちでいるのかというのを考えていた」と慌てなかった。最少失点でピンチを脱出し、８、９回は無失点。２４年１１月から指揮を執る小川真輝監督（４５）も「今まで投手が課題だったけど、春が終わってから仕上げてくれた」と成長に目を細めた。

苫小牧ボーイズでプレーした中学時代は内野手で、球質を評価されて高校入学直後に投手へ転向した。２年秋まで横手投げだったが、３年春からスリークオーターに変更。「疲れてました」と苦笑いを浮かべながらも、直球に２種類のカーブを織り交ぜて、公式戦では初めて９回を投げ抜いた。

２年前の４月に同級生１８人が入部したが、秋までに１１人が退部。残った７人で苦しい時間を過ごしてきた分、結束は強く、「自分たちはやり切ろうという思いが強い」。春に敗れた苫小牧中央戦に向け「リベンジするために春からやってきた。次は絶対に勝つ」と雪辱を誓っていた。（島山 知房）