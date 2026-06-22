常葉大菊川の二刀流・佐藤大介（３年）がチームを引っ張る。「広角に打てるのが自分の持ち味。投手では、どの球でも空振りを取れるのが長所」。打撃センス抜群で、昨秋の県大会では２０打数１２安打で打率６割をマークした安打製造機。投げては、最速１４０キロ台中盤の速球を軸にスライダー、チェンジアップなどを操って打者を封じ込む。

調整不足で今春の県はベンチ外。大黒柱不在のチームは夏のシードを奪ったものの、１６強止まりだった。「迷惑をかけた。最後は笑って終わりたい」。夏にかける思いは強い。

すでに、実戦復帰しており、復帰戦で本塁打を放つなど本番に向けて存在をアピール。投げても、徐々に、イニング数を伸ばしている。

昨年のセンバツでは、下級生ながら背番号１を背負った。チームは初戦で聖光学院（福島）に３―４で惜敗。「１番・左翼」で先発出場したが、１安打に終わり、延長１１回から上がったマウンドでは、同１２回にサヨナラ犠飛を許した。

聖地で味わった悔しさは、聖地で返す。「もう１回、甲子園に行って勝ちたい」。初戦は浜名と清水西の勝者と対戦。２０１８年以来、８年ぶり県制覇へプロのスカウトも注目する佐藤が、春の分も暴れ回る。（塩沢 武士）

◆佐藤 大介（さとう・だいすけ） ２００８年４月７日生まれ、磐田市出身。１８才。小１の時に浜松南リトルで野球を始め、中学時代は浜松南シニアに所属。左投左打。１８３センチ、８０キロ。家族は両親と姉、兄。