３年生プレーヤーが７人と少ない静岡商。それでも３年連続となる夏のシード権をつかんだ。１９２８年創部で来年節目の１００年目を迎える伝統校。「下級生が多く苦しいかも、と考えていましたが、よく伸びた」と曲田雄三監督（４２）は選手の努力を褒める。

中でも今春から存在感を増しているのが、１６０センチ、５８キロと小柄な風間陽向（ひなた）内野手だ。３月末の県大会予選・代表決定戦（対科学技術）で、０―０の９回表１死二塁で代打として登場。「甘いストレートだった」と中越えの適時三塁打を放ち、１―０の勝利を呼び込んだ。

この一本をきっかけに指揮官の信頼を得て、ＤＨに定着した。聖隷クリストファーとの県大会３回戦では、最速１５０キロを誇る全国屈指の左腕・高部陸（３年）の前に０―７で敗れたが、第１打席で右中間へ快打。チーム３安打のうちの１本を記録した。「球を見て驚いたけれど、タイミングを合わせて振り抜いた。自信になりました」

１年秋に脱臼癖のあった左肩を手術。翌年２月まで練習できなかった。それでもバットを振り込んで遅れを取り戻し、ＤＨという定位置を手にした。ベンチでは常に大声を出し続けるムードメーカーは、「走者が得点圏にいるチャンスで一本打つ。勝利につなげる」と高校最後の夏を見据えた。（里見 祐司）