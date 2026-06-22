県内最多となる春夏通算４３度の甲子園出場を誇る静岡高だが、２１年夏以来、聖地から遠ざかる。２４年夏は４強、昨夏は惜しくも準優勝だった。

今年こそ、と燃えているのが主将の名取凜人（りんと）二塁手（３年）だ。昨夏は３番を任されていたものの、聖隷クリストファーとの決勝（１●３）は３打数１安打。自身の成績には納得していない。「去年は何もできず、３年生に（決勝まで）連れて行ってもらった。今年は自分が引っ張って行く」と気を引き締める。池田新之介監督（４８）も「去年の悔しさをよく知っており『勝ちたい』という気持ちが人一倍強い」と期待している。

現チームでの打順は１番。「多く打席が回ってくる」と歓迎し、「下位打線が作ったチャンスで勝負強さを見せたい」とバットを強く振り込んできた。１７３センチ、７８キロと決して大型ではないが、打撃練習では鋭い打球を飛ばす。プロ選手の動画を見ての研究も怠らず、「いまはロッテの西川（史礁）選手を見ています」

５年ぶりの県制覇という目標に向け、毎日の選手間ミーティングもきめ細かく行う。指揮官も「精神的にも大人です」と認める頼れるリーダーが、伝統校の先頭に立つ。（里見 祐司）