「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

１次リーグ第２戦で森保一監督（５７）率いる日本代表はチュニジアを４−０で下し、Ｗ杯における日本最多得点を挙げて大勝した。森保采配が大的中した。「チーム状況を見た時に、今日の試合に挑むメンバーとしてはベストな選抜」と初戦のオランダ戦からスタメン４人を変更し、ＭＦ伊東、田中、ＤＦ冨安、板倉を起用。鎌田、伊東をシャドーで起用しての４得点大勝で、日本人監督として初のＷ杯３勝目（前回カタール大会で２勝）を挙げた。

開始４分の先制点は田中が左サイドに展開し、鎌田がフィニッシュ。３点目は伊東が抜け出して決めるなど起用した選手が得点に絡み、守備陣は危なげなく相手を完封。監督が電撃交代したチュニジアの不気味さや、久保の負傷などの不安要素が重なる中、過去１勝３分け３敗と“鬼門”としていた第２戦を難なく突破した。

この日の湿度は８０％を超える過酷な環境となったが、選手は好プレーを連発し、Ｗ杯開幕前に暑熱対策として行ったモンテレイ合宿も生きた。森保監督は「相手にとらわれすぎず、自分たちがやるべきことを準備して、思い切ってパフォーマンスしてくれた」と選手を絶賛した。

次は中４日でスウェーデンと対戦する。「まず勝つことが大きな目標。今日のように無失点でいきながら、より多くの得点を奪えるように目指して第３戦を戦っていきたい」。Ｗ杯１０００試合目となる節目での日本史上最多得点を自信に、１次リーグ最終戦に臨む。