「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

日本代表はチュニジアとの１次リーグＦ組第２戦にＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝の２得点などで４−０と完勝した。Ｗ杯での日本の４得点は最多。第１戦に引き分けた日本は今大会初勝利で勝ち点４とし、３大会連続の決勝トーナメント進出へ大きく前進した。チュニジア戦は１９３０年の第１回大会からＷ杯通算１０００試合目。節目の試合を白星で飾った日本は、２５日午後６時（日本時間２６日午前８時）からのＦ組最終戦でスウェーデンに勝つか引き分け以上で１次リーグ突破が決まる。負けた場合でも他試合の結果次第で勝ち上がる。

弾丸のようなシュートがゴールネット左に突き刺さった。エース上田は待望のＷ杯初ゴールに両手で顔を覆い、口の前で手を合わせて天を仰ぐ恒例のパフォーマンス。５万人超の大歓声をかみしめるように受け止めると、誇らしげに背番号「１８」を見せつけた。

「今まで自分が決めてきたゴールとは喜びも達成感も自分が背負うものも違った。そういう点で全く違う感覚だった」

１−０の前半３１分、ゴール前でパスを受けると、右で猛然と駆け上がっていた伊東を使わず、右足を振り抜いた。「自分でシュートを打つと決めていた。だから純也くんはおとりにさせてもらいました」。ストライカーの生きざまを見せつけるかのような一撃だった。

波に乗ったエースは止まらない。３点リードの後半３８分には右からの佐野のクロスに頭で合わせて２点目。Ｗ杯では日本代表として初となる１試合複数得点に「それは考えていなかった」と笑みを浮かべ、「チームに必要なだけ点を取ることはＦＷの本質なので。少しは仕事ができたんじゃないかな」とうなずいた。

初出場の前回大会は敗れたコスタリカ戦の前半４５分だけの出場に終わり「悔しがる権利もなかった」とうなだれた。２３年からオランダ１部フェイエノールトで研さんを続け、今季は日本人初のオランダ得点王にまで成長。「自分が４年間感じた悔しさは同じ場所でしか拭えない」という思いが上田を動かし続けた。

その４年間は「長かった」と地道な道のりだった。それでも「僕の一番の原動力は家族」と、妻でモデルの由布菜月、そして先月誕生したばかりの第１子らの存在が支えになっている。この日も両親が日本から１万７００キロ離れたモンテレイまで応援に駆けつけてくれたからこそ「期待に応えたい」と燃え上がった。

背番号１８は憧れの父がつけてきた番号。志願し続け、昨年１０月に夢がかなった。「自分がＷ杯に出ることと同じくらい、１８番を背負っていることは意味のあること。その上で結果を残せてうれしい」。日本のエース、１８番が歴史に名を刻んだ。

◇上田綺世（うえだ・あやせ）１９９８年８月２８日、茨城県水戸市出身。鹿島学園高から法大に進学。３年時だった２０１９年６月の南米選手権で、大学生としては約１０年ぶりとなるＡ代表入りを果たした。同大会のチリ戦で代表デビュー。同年７月に鹿島入りし、２２年７月にセルクル・ブリュージュ（ベルギー）に完全移籍。２３年８月にフェイエノールト（オランダ）に完全移籍した。東京五輪代表。１８２センチ、７６キロ。