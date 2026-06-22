【府中牝馬S】戦い終えて
▼3着ミアネーロ（大野）ゲートをスムーズに出てくれて良かった。レースを組み立てやすかった。
▼4着マカナ（松岡）最初はペースに戸惑ったけど、しまいはよく来ている。ペースに慣れれば、もっとやれる。
▼5着コガネノソラ（菊沢）やりたいレースはできた。調子が良かったし、最後はいい脚を使っている。
▼6着ホールネス（三浦）狙い通りのレースはできたけど、もうひとつギアが上がる感じ。使って良くなる。
▼7着ブラウンラチェット（丸山）パシュファイヤーを着けたことで競馬前の落ち着きが出た。きっかけになれば。
▼8着エストゥペンダ（荻野極）発馬から進みが悪く、取り付いての後方で前回のような形ではなかった。
▼9着パラディレーヌ（原）前に行くことを考えていたが進んで行かず、厳しい形になってしまった。
▼10着ニシノティアモ（津村）いいリズムで行けたが、4コーナーで前の馬が下がってきてかなりの不利を受けてしまった。
▼13着セントメモリーズ（木幡巧）初めての1800メートルなので後ろで我慢。次につながる競馬はできた。
▼15着テレサ（戸崎）折り合いはついたが、3角から手応えがなくなった。馬場が合わなかったのかも。
▼16着テリオスララ（ゴンサルベス）ゲートで頭を下に入れるトラブル。ラスト800メートルでやめてしまった。