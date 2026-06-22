「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

１次リーグ第２戦で森保一監督（５７）率いる日本代表はチュニジアを４−０で下し、Ｗ杯における日本最多得点を挙げて大勝した。ＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝が２００２年日韓大会の稲本潤一以来２人目となる２試合連続ゴールを記録。前半４分での先制弾はＷ杯での日本代表最速ゴールとなった。先発４人を入れ替えて臨んだ指揮官の采配もさえた。

あっという間に鎌田がゴールネットを揺らした。前半４分、中村のグラウンダーでのクロスに走り込むと、左足のヒールで華麗に押し込んだ。多数の日本サポーターが駆けつけたスタジアムが揺れる。両手でガッツポーズを決め、思い切りシャウトした。

「本当に（ボールが）来たタイミングで当てられるようにだけを思ってやっていました」

初戦のオランダ戦では小川のヘディングシュートが頭に当たる“ラッキーゴール”で自身Ｗ杯初得点をマーク。“鎌田の１ミリ”として話題となった一撃を「上書きできるようにっていうのは考えていた。本当に２点目が欲しかった」と思いを明かす。Ｗ杯で日本選手の２試合連続ゴールは日韓大会の稲本以来２人目。試合開始４分のゴールは、１８年ロシア大会コロンビア戦で香川真司がＰＫで決めた前半６分を抜き、日本代表Ｗ杯史上最速ゴールとなった。

ゴール後は右手で電話をかけるセレブレーションを披露した。クリスタルパレスの同僚で今季故障に苦しんだＦＷエディ・エンケティアのもの。「点決めたらやるよって言っていた」と有言実行でおとこ気も見せた。

監督交代の“解任ブースト”で臨むチュニジアの闘志を砕く先制弾。鎌田の２戦連続弾が大勝の流れをつくった。「もっと日本の価値を上げていける。未来のために自分たちが目指しているものを取れるようにやっていきたい」。歴史的ゴールもまだ通過点。躍動を続け、日本サッカー界の夢をかなえてみせる。