「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２１日、横浜スタジアム）

１点では試合がどっちに転ぶかわからない。サムライブルーが前半で２得点を挙げたように、阪神・高寺の一打で序盤から主導権を握った。「追い込まれてからしっかり打てました」。先制直後の三回２死一、二塁で右翼線への適時二塁打。塁上でお決まりの肘ポーズを決めた。

１打席目は「あれは結構、詰まったっすね」と尾形の１５３キロ直球を捉えきれなかった。「ストレートに振り負けないように」と頭に入れ、きっちりと修正。２球で追い込まれながら、内角の速球をクルリと安打ゾーンに運んだ。「マークはしっかりして対応できました」。この１点が最後まで大きなアドバンテージとなった。

これで２試合連続のタイムリーを記録し、３試合連続で打点も挙げている。クリーンアップの３人が好調なだけに、６番には必然的に好機で回ってくる。「去年とかも全然打ってないので、得点圏で打てるようにやっていきます」。昨季から固定できなかった６番のポジションを、２３歳の若虎がつかもうとしている。

この日は１３時キックオフでサッカーＷ杯、日本−チュニジアの一戦が行われた。ゴールキーパーの鈴木彩艶とは同学年。「そんなじっくりは見てないです」と言うが、海の向こうで奮闘する姿をテレビで見届けた。高寺も再び最高の景色を見るために、勝利だけを追い求める。