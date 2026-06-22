怒涛のラッシュに「もう勘弁してくれ、日本。やりすぎだ」 森保ジャパンが“崩壊”させたチュニジアに代表OBが怒りの糾弾「大きな汚点だ」【W杯】
日本に防戦一方となり、成す術なく敗れたチュニジア(C)Getty Images
世界の檜舞台で見せてしまった“体たらく”ぶりは、味方であるはずの母国の人々からの怒りを増幅させた。現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの第2戦で、チュニジア代表は日本代表に0-4と敗北。最終戦を待たずしてグループ敗退が決まった。
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1-5で敗れたスウェーデン代表との初戦直後の15日に今年1月に招聘したばかりだったサブリ・ラムーシ監督を更迭したチュニジアは、フランス人のエルヴェ・ルナール監督と電撃契約。“魔術師”の異名を持ち、W杯での指揮経験があるベテラン指揮官に全権を託したが、8年の歳月をかけてチームを成熟させてきた森保ジャパンとの間に生じた巨大な差は埋めようがなかった。
文字通りの完敗だった。キックオフ直後から日本に押し込まれたチュニジアは、4分に鎌田大地に先制ゴールを献上。そこからは成す術なく防戦一方となり、あれよあれよと前後半合わせて3失点。計4点を失った上に、枠内シュート0本で反撃の糸口も見出せず。試合後にルナール監督が「簡単な試合じゃなかった」と漏らすほど何もできなかった。
世界的な注目を集めるW杯での惨敗は、母国のレジェンドたちの怒りを引き起こした。国内で試合中継を行った中東のスポーツ専門局『beIN Sports』にゲスト解説を務めた元チュニジア代表DFで、マンチェスター・シティなどでプレーした名手ハテム・トラベルシ氏は「この結末は予想が出来た。それぐらいに内容が厳しすぎた」とキッパリ。「勝たなければならないのにチャンスがゼロだ。ゼロ！ 90分もあってゼロなんだ」と苛立ちを爆発させた。
「チュニジア・サッカー界の問題は根深すぎる。たった1試合でどうにかなるレベルではないし、そもそもの問題はここまで追い込まれたことにある。今日だって、私は途中から『もう勘弁してくれ、日本。やりすぎだ』と思っていた。今のチュニジアは、まるでワールドカップに置かれた勝点を生み出す貯金箱のようだ」
さらに「この大会はチュニジア・サッカー界の大きな汚点になる」と険しい表情で持論を展開したトラベルシ氏は、「選手たちだけの責任ではない。関係者全員の責任だ」と糾弾。森保一監督が日本を指揮した8年間で計12回も監督交代をし、不安定さを露呈し続ける母国代表の未来を憂いた。
オランダ代表とのグループ最終戦に向けて、ルナール監督は「最後までプライドを持って臨む必要がある」と訴えかけているが、完全に心が折れたであろうイレブンの闘志に火をつけるのは簡単ではないだろう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]