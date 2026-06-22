怒涛のラッシュに「もう勘弁してくれ、日本。やりすぎだ」　森保ジャパンが“崩壊”させたチュニジアに代表OBが怒りの糾弾「大きな汚点だ」【W杯】

日本に防戦一方となり、成す術なく敗れたチュニジア(C)Getty Images

世界の檜舞台で見せてしまった“体たらく”ぶりは、味方であるはずの母国の人々からの怒りを増幅させた。現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの第2戦で、チュニジア代表は日本代表に0-4と敗北。最終戦を待たずしてグループ敗退が決まった。

【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見る

1-5で敗れたスウェーデン代表との初戦直後の15日に今年1月に招聘したばかりだったサブリ・ラムーシ監督を更迭したチュニジアは、フランス人のエルヴェ・ルナール監督と電撃契約。“魔術師”の異名を持ち、W杯での指揮経験があるベテラン指揮官に全権を託したが、8年の歳月をかけてチームを成熟させてきた森保ジャパンとの間に生じた巨大な差は埋めようがなかった。

文字通りの完敗だった。キックオフ直後から日本に押し込まれたチュニジアは、4分に鎌田大地に先制ゴールを献上。そこからは成す術なく防戦一方となり、あれよあれよと前後半合わせて3失点。計4点を失った上に、枠内シュート0本で反撃の糸口も見出せず。試合後にルナール監督が「簡単な試合じゃなかった」と漏らすほど何もできなかった。

世界的な注目を集めるW杯での惨敗は、母国のレジェンドたちの怒りを引き起こした。国内で試合中継を行った中東のスポーツ専門局『beIN Sports』にゲスト解説を務めた元チュニジア代表DFで、マンチェスター・シティなどでプレーした名手ハテム・トラベルシ氏は「この結末は予想が出来た。それぐらいに内容が厳しすぎた」とキッパリ。「勝たなければならないのにチャンスがゼロだ。ゼロ！ 90分もあってゼロなんだ」と苛立ちを爆発させた。