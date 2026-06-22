◇米女子ゴルフツアー メイヤー・クラシック最終日（2026年6月20日 米ミシガン州 ブライズフィールドCC＝6611ヤード、パー72）

首位と5打差の7位から出た山下美夢有（24＝花王）が9バーディー、1ボギーの64をマークし、通算17アンダーで並んだロッティ・ウォード（22＝英国）とのプレーオフを制し、今季初優勝を飾った。昨年の11月メイバンク選手権以来のツアー3勝目。今季日本勢初勝利となる。

ウォードとのプレーオフ1ホール目。ティーショットは左ラフに入ったが、グリーン手前まで運ぶと、ピン奥1メートルに寄せた。ウォードが2・5メートルのバーディーパットを外した後、下りのバーディーパットを沈めてガッツポーズで喜びを表現した。

優勝インタビューでは「トップとの差は開いていたけど、今週に入って凄くショットも良かったし、自信を持ってティーグラウンドに立って1番ホールからいいスタート切れて良かった」と笑顔で話した。

◇山下 美夢有（やました・みゆう）2001年（平13）8月2日生まれ、大阪府出身の24歳。大阪桐蔭高卒。5歳でゴルフを始める。19年プロテスト合格。21年KKT杯バンテリン・レディースで日本ツアー初優勝。22年、23年日本ツアー年間女王。日本ツアー通算13勝（国内メジャー3勝）。25年米ツアー本格参戦。同年8月AIG全英女子オープンで米ツアー初優勝＆メジャー初制覇。同年11月メイバンク選手権で2勝目。1メートル50、54キロ。