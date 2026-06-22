「日本ハム０−８ソフトバンク」（２１日、エスコンフィールド）

アクシデントから暗転し、完敗の結果が残った。投打に守りも精彩を欠き、今季５度目の零敗。新庄監督は「コメントはございません」と、広報を通じた談話を残して早々と帰路に就いた。

先発の柴田が初回に自己最速１５５キロを計測し、３者連続三振を奪う滑り出し。だが、三回無死一塁で野村の痛烈なライナーを右手に受けた。いったんは続投したが、直後に正木の犠飛で先制を許して降板。小指付け根付近の打撲による大事をとった交代だった。不完全燃焼のプロ初黒星に「去年と比べると僕自身もレベルアップしていると感じた。すごく差がある感じはなかったので、やっぱり投げたかった」と悔しがった。

ソフトバンク戦になると投手陣が踏ん張れない。２日連続２桁の１２安打を浴びて８失点。対戦成績は１勝１０敗で、負け試合は全て６失点以上。対戦防御率７・６５という惨状だ。この日は四回に野村の適時失策、五回はカストロの野選に万波の適時失策と、守備も足を引っ張った。交流戦明けで５カードぶりに負け越し、首位・西武とは６・５ゲーム差。天敵克服に手をこまねいてはいられない。