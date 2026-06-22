◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 日本4―0チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

日本は勝ち点を4に伸ばし、決勝トーナメント進出に大きく近づいた。勝ち点と得失点差でオランダと並び、総得点の差でF組2位。最終スウェーデン戦に○か△で勝ち点7か5とすれば2位以上が確定し、決勝トーナメント進出が決まる。

突破順位は日本が○でオランダがチュニジアに△●、または日本△でオランダ●なら1位。ともに○なら得失点差以下の争い、ともに△なら総得点の争いとなる。日本が△でオランダ○なら日本は2位。1位ならC組2位（現時点モロッコ）、2位ならC組1位（同ブラジル）と決勝トーナメント1回戦で対戦する。

日本がスウェーデンに●なら勝ち点4となり、オランダがチュニジアに○△なら3位、●だとオランダと得失点差以下の争いで2位か3位となる。3位なら全12組のうち成績上位8チームまでが進出のため他組次第となるが、勝ち点4なら過去のW杯などの各組3位の勝ち点に照らし合わせると突破の可能性が高い。FIFAは3位チームが入る全ての組み合わせを定めており、F組3位を含む330パターンでは84％の確率でフランスがいるI組1位との対戦となる。

▽1次リーグ順位決定方法 （1）勝ち点（2）当該チーム間の勝ち点（3）同得失点差（4）同総得点（（2）〜（4）で複数チームが並んだ場合はそのチームのみで再度（2）〜（4）を適用）（5）組内得失点差（6）同総得点（7）反則ポイント（8）FIFAランク。前回22年大会までは勝ち点の次に組内得失点差や同総得点が優先されていた。