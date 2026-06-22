山下美夢有がプレーオフ制し米3勝目 日本勢の今季米ツアー第1号優勝者
＜マイヤーLPGAクラシック 最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦として位置づけられている米国女子ツアーは、最終ラウンドが終了した。2試合ぶり出場の山下美夢有が、ルーキーのロティ・ウォード（イングランド）とのプレーオフを制し、昨年の「メイバンク選手権」以来となるツアー通算3勝目を挙げた。
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この日、首位と5打差の7位から出ると、スタートホールの1番からバーディ奪取。その後も安定したショットでチャンスにつけ、9バーディ・1ボギーの「64」をマーク。トータル17アンダーでウォードと並び、18番パー5でのプレーオフに突入。1ホール目で3打目を1.5メートルにつけてバーディを奪い、勝利を手にした。日本勢では、2025年「TOTOジャパンクラシック」を制した畑岡奈紗以来となる優勝で、今季第1号の勝利となった。そのほか日本勢では、勝みなみがトータル13アンダー・7位タイで今季4度目のトップ10入り、竹田麗央がトータル11アンダー・10位タイ、岩井千怜がトータル10アンダー・12位タイ、笹生優花はトータル3アンダー・56位タイで終えた。賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝した山下には48万7500ドル（約7800万円）が贈られた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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