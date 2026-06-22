＜速報＞山下美夢有が米3勝目へ ロティ・ウォードとのプレーオフ突入
＜マイヤーLPGAクラシック 最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦として位置づけられている米国女子ツアーの最終ラウンド。「64」をマークした山下美夢有がトータル17アンダー・首位タイでホールアウトし、ロティ・ウォード（イングランド）との優勝をかけたプレーオフに突入した。
【連続写真】山下美夢有が最高のお手本 最も簡単なスライス対策って？
山下は昨年の「メイバンク選手権」以来の米3勝目がかかる。ウォードは5月の「クローガー・クイーンシティ選手権」以来の今季2勝目を狙う。そのほか日本勢では、勝みなみがトータル13アンダー、竹田麗央がトータル11アンダー、岩井千怜がトータル10アンダー、笹生優花はトータル3アンダーでホールアウトした。賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝者には48万7500ドル（約7800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞最終ラウンドのスコア速報
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7Hプレーオフ決着 ニチレイレディスの最終結果
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