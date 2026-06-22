新潟県三条市の時計・アクセサリー販売業・ネクストアイが事業を停止し、7月中に新潟地裁三条支部へ自己破産を申請する予定であることが分かりました。

民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によりますと、ネクストアイは2001年（平成13年）に創業し、翌2002年1月に法人化された時計・アクセサリー等の小売業者です。



設立当初は東京都に本店を置き、小売店や量販店向けに腕時計や関連アクセサリーの卸売を手がけるとともに、渋谷区に「Watch Station Crash」の名称で店舗を構え、一般向けの小売りも展開。2006年8月期には年売上高約3億1700万円を計上していました。



2019年1月に本店を新潟県三条市に移転して以降は、インターネット販売が主体となりましたが、業績は下降線をたどり、2025年8月期の年売上高は約8900万円にまで落ち込んでいました。



赤字が続いて債務超過に陥るなか、資金繰りが困難となったことから事業継続を断念しました。



負債は債権者約20名に対し約2400万円です。