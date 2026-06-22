◇米女子ゴルフツアー メイヤー・クラシック最終日（2026年6月20日 米ミシガン州 ブライズフィールドCC＝6611ヤード、パー72）

首位と5打差の7位から出た山下美夢有（24＝花王）が9バーディー、1ボギーの64をマークし、通算17アンダーで並んだロッティ・ウォード（22＝英国）とのプレーオフを制し、今季初優勝を飾った。昨年の11月メイバンク選手権以来のツアー3勝目。今季日本勢初勝利となる。

圧巻のバーディーラッシュだった。1番で3メートルを沈めると、2番は1メートル強につけて連続バーディー発進。4番パー5は第3打を2メートルへ。5番パー3は30センチにつけて再び連続バーディー。7番は3メートルを決めて前半で5バーディーを奪い首位で折り返した。

後半も勢いは止まらない。10番では12メートルのロングパットをねじ込み、11番では50センチにつけて連続バーディー。13番では3・5メートルを入れてバーディーを記録した。

15番で3パットで唯一のボギーを叩いた。しかし18番パー5で第2打をグリーン手前に運ぶとアプローチを寄せてバーディーとし首位タイでホールアウト。その後、単独トップのウォードが18番でスコアを落とし、プレーオフとなった。

18番で行われたプレーオフ1ホール目は第2打をグリーン手前に運び、第3打をピン奥1メートルに寄せてバーディーで決着をつけた。

次戦はメジャー第3戦全米女子プロ（25日開幕、ミネソタ州）。5打差逆転勝利でメジャー2勝目に向けて弾みをつけた。

◇山下 美夢有（やました・みゆう）2001年（平13）8月2日生まれ、大阪府出身の24歳。大阪桐蔭高卒。5歳でゴルフを始める。19年プロテスト合格。21年KKT杯バンテリン・レディースで日本ツアー初優勝。22年、23年日本ツアー年間女王。日本ツアー通算13勝（国内メジャー3勝）。25年米ツアー本格参戦。同年8月AIG全英女子オープンで米ツアー初優勝＆メジャー初制覇。同年11月メイバンク選手権で2勝目。1メートル50、54キロ。