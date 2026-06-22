モリンガの種植えに協力した各企業からの参加者＝１７日、開成町牛島

二酸化炭素（ＣＯ２）吸収量が高く、栄養豊富な「スーパーフード」としても注目を集めるモリンガの普及に向けたプロジェクトが神奈川県開成町で進められている。環境保全に取り組む市民団体が中心となって栽培を進め、町民約１万８千人分の年間ＣＯ２排出量を賄う本数を将来目標として掲げる。代表の井上拓美さん（４３）は「温暖化対策や環境問題に対しての意識付けにつながる。少しでも多くの人に知ってもらいたい」と意気込んでいる。

プロジェクトは地球温暖化防止を掲げる非営利活動団体「セーブ・ザ・アースｉｎかいせい」が企画。モリンガの特性に着目した井上さんが２年ほど前から独自に栽培を進めており、企業を巻き込む形で昨年から本格化させている。

モリンガはインド原産のマメ科の植物で、和名は「ワサビノキ」。葉や種、根と食べられる部分が多くビタミン、ミネラルなど約９０種の栄養素を含み、インドのほか東南アジアやアフリカで常食されている。種から抽出したオイルも化粧品などに使われるという。

生育も特徴的でＣＯ２を吸収して１年で３〜５メートルほどに成長する。「吸収量はスギの１６倍ほど。１人分の年間排出量（約３２０キロ）をモリンガ４本で賄える」と井上さん。７万４９１６本植えると全町民の年間排出量を賄えると試算する。