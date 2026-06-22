NEWS・timelesz・中島健人・Snow Manら「THE MUSIC DAY 2026」シャッフルメドレー参加アーティスト解禁
【モデルプレス＝2026/06/22】櫻井翔が総合司会を務める日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」（7月4日13時30分〜22時54分）のシャッフルメドレーに参加するアーティストが解禁された。
【写真】目黒蓮、スーツ姿で“家族”と団らん
「THE MUSIC DAY」恒例目玉企画の「シャッフルメドレー」が決定。NEWS、timelesz、中島健人、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanが参加する。
6月23日の「夜の音」の中で豪華出演アーティスト解禁の第三弾を予定。「THE MUSIC DAY」でしか見られない、さらなるスペシャル企画も解禁される。（modelpress編集部）
IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会
＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一
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◆「THE MUSIC DAY」シャッフルメドレー参加アーティスト解禁
「THE MUSIC DAY」恒例目玉企画の「シャッフルメドレー」が決定。NEWS、timelesz、中島健人、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanが参加する。
◆出演者（※五十音順）
IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会
＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一
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